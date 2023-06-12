Güney Kore'de gökdelene tırmanan İngiliz, 72. katta polislerce gözaltına alındı

Seul itfaiyesinin açıklamasına göre, bir kişinin tırmanış yaptığının tespit edilmesinin ardından 90'dan fazla acil müdahale ve polis ekibi, 555 metre yüksekliğindeki 123 katlı gökdelene yönlendirildi.

Ekipmansız tırmanan King-Thompson, "Lotte World Tower" isimli gökdelenin 310 metre yüksekliğindeki 72. katına ulaştığında binanın içine alındı.

Polis tarafından gözaltına alındığında yanında yalnızca paraşütü olan 20'li yaşlardaki tırmanıcı, ifadesinde binanın tepesinden paraşütle atlamayı düşündüğünü söyledi.

Lotte World Tower'ı işleten firmanın yetkilileri, King-Thompson'ın yaralanmadığını belirtti, itfaiye ekipleri ise sağ dizinde bir kesik olduğunu bildirdi.

- King-Thompson, daha önce de benzer tırmanışlar yapmıştı

King-Thompson, daha önce 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan yaklaşık 310 metreyle ülkenin en yüksek gökdeleni The Shard'a tırmanmıştı.

Tırmandığı binanın sahiplerinin, mülke izinsiz girmesi nedeniyle şikayetçi olmasının ardından tutuklanan King-Thompson, 6 ay hapse çarptırılmış, 3 ay sonra tahliye edilmişti.

King-Thompson, 2021'de de Londra'daki "Stratosphere Tower" adlı 36 katlı binaya yarım saatten daha kısa sürede tırmanmış, son zamanlarda bölgeyi vuran sel felaketi sonrası iklim değişikliğine dikkati çekmek için tırmandığını söylemişti. Tırmanışının ardından King-Thompson tutuklanmıştı.

2018 yılında "Örümcek Adam" olarak bilinen Fransız tırmanıcı Alain Robert da Lotte World Tower'ın 75. katına tırmandıktan sonra gözaltına alınmış, gökdelen yetkililerinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakılmıştı.