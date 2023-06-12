Güney Kore'de gökdelene tırmanan İngiliz, 72. katta polislerce gözaltına alındı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de dünyanın en yüksek 5. gökdelenine ekipmansız tırmanan İngiliz George King-Thompson, polis tarafından gözaltına alındı.

Güney Kore'de gökdelene tırmanan İngiliz, 72. katta polislerce gözaltına alındı

Seul itfaiyesinin açıklamasına göre, bir kişinin tırmanış yaptığının tespit edilmesinin ardından 90'dan fazla acil müdahale ve polis ekibi, 555 metre yüksekliğindeki 123 katlı gökdelene yönlendirildi.

Ekipmansız tırmanan King-Thompson, "Lotte World Tower" isimli gökdelenin 310 metre yüksekliğindeki 72. katına ulaştığında binanın içine alındı.

Polis tarafından gözaltına alındığında yanında yalnızca paraşütü olan 20'li yaşlardaki tırmanıcı, ifadesinde binanın tepesinden paraşütle atlamayı düşündüğünü söyledi.

Lotte World Tower'ı işleten firmanın yetkilileri, King-Thompson'ın yaralanmadığını belirtti, itfaiye ekipleri ise sağ dizinde bir kesik olduğunu bildirdi.

- King-Thompson, daha önce de benzer tırmanışlar yapmıştı

King-Thompson, daha önce 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan yaklaşık 310 metreyle ülkenin en yüksek gökdeleni The Shard'a tırmanmıştı.

Tırmandığı binanın sahiplerinin, mülke izinsiz girmesi nedeniyle şikayetçi olmasının ardından tutuklanan King-Thompson, 6 ay hapse çarptırılmış, 3 ay sonra tahliye edilmişti.

King-Thompson, 2021'de de Londra'daki "Stratosphere Tower" adlı 36 katlı binaya yarım saatten daha kısa sürede tırmanmış, son zamanlarda bölgeyi vuran sel felaketi sonrası iklim değişikliğine dikkati çekmek için tırmandığını söylemişti. Tırmanışının ardından King-Thompson tutuklanmıştı.

2018 yılında "Örümcek Adam" olarak bilinen Fransız tırmanıcı Alain Robert da Lotte World Tower'ın 75. katına tırmandıktan sonra gözaltına alınmış, gökdelen yetkililerinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Yöresel kilimler kent ekonomisini canlandırıyor Kültür Sanat
Yöresel kilimler kent ekonomisini canlandırıyor
İmamoğlu CHP Genel Başkanı olamazsa ne yapacak? Fatih Altaylı İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladı Siyaset
İmamoğlu CHP Genel Başkanı olamazsa ne yapacak? Fatih Altaylı İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladı
Iğdırlı öğretmen hurdaları sanat eserine çeviriyor Kültür Sanat
Iğdırlı öğretmen hurdaları sanat eserine çeviriyor
Güzel Günler ne zaman final yapacak? Güzel Günler final fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Güzel Günler ne zaman final yapacak? Güzel Günler final fragmanı yayınlandı mı?
Beşiktaş'a Kondogbia karşısında rakip çıktı Spor
Beşiktaş'a Kondogbia karşısında rakip çıktı
İzmir vapurunda mide bulandıran görüntü: Genç kadın kimseye aldırış etmedi Güncel
İzmir vapurunda mide bulandıran görüntü: Genç kadın kimseye aldırış etmedi