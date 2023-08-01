Güney Kore’de köpek etinin yasaklanması gündemde

Güney Kore'de yüzyıllardır dayanıklılık kaynağı olarak tüketilen köpek etini cuma günü meclise sunulan bir yasa tasarısı yasaklamak istiyor.

Euronews’te yer alan habere göre, Kore'de insan tüketimi için köpek yetiştirmek ve köpek eti yemek ne yasal ne yasak. Zengin ve modern bir ülke olarak bilinen Güney Kore, dünyada endüstriyel ölçekli çiftliklere sahip tek ülke.

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'ne seslenen milletvekili Han Jeoungae, "Yabancılar Güney Kore'nin kültürel bir güç merkezi olduğunu düşünüyor. Ancak kültürümüz uluslararası konumunu arttırdıkça, yabancılar köpek eti tüketimimizin karşısında daha büyük bir şok yaşıyor," dedi.

Koreli köpek çiftçileri derneğine göre, her sene 700 bin ve 1 milyon arası köpek kesiliyor.

"Özel Yasa" olarak sunulan tasarı çiftliklerini kapatmayı kabul eden çiftçiler için destek programları sunmayı öngörüyor.

KÖPEK ETİ ÇİFTLİKLERİ DİRENİYOR

Seul'un güneyindeki Pyeongtaek şehrinde 7 bin köpekle ülkenin en büyük çiftliklerinden birine sahip olan Kim Jong-kil, "Bu hamlelere kesinlikle karşı çıkıyorum ve buna direnmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Kim, ailesinin geçimini 27 yıldır bu meslekle sağlıyor ve çiftliğini iki çocuğuna bırakmak istiyor.

Ancak köpek çiftçileri derneğine göre, son yıllarda düşen köpek eti fiyatları ve azalan talep nedeniyle birçok çiftlik kapandı. Dernek, çiftlik sayısının birkaç yılda yarı yarıya azalarak 4 binlere düştüğünü söyledi.

Güney Kore'de 2022'de yapılan bir ankete göre, Güney Korelilerin yüzde 87,5'i köpek eti yemiyor ve yüzde 56'sı yasaklanmasını destekliyor.

Seul'un Kyungdong geleneksel pazarında köpek eti restoranının 77 yaşındaki sahibi Yoon Chu-wol, "Eskiden kazandığım paranın sadece üçte birini kazanıyorum. Gençler buraya gelmiyor. Yaşlı müşterilerime köpek eti yasaklanmadan önce gelip yemeğimi daha sık yemelerini söylüyorum" dedi.

Köpek çiftçileri dernek yetkilisi Ju Yeongbong, çiftçilerin ana müşterileri olan yaşlı insanlar ölene ve sektör doğal olarak yok olana kadar yaklaşık 20 yıl daha devam etmek istediklerini bildirdi.

Ancak, hayvan hakları eylemcileri milyonlarca köpeğin bu kadar uzun bir süre boyunca öldürülmeye devam edilmesine karşı çıkıyor.

Kore Hayvan Hakları Savunucuları Başkanı Cheon JinKyung, "(Köpek eti tüketimi) çok anakronik, hayvanlara zulüm unsurları taşıyor ve ulusal büyümemizi engelliyor" dedi.

Yasa onaylanırsa, beş yıl içinde kanun olarak yürürlüğe girecek ve köpek eti Kore'de yasaklanacak.