20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Güney Kore’de maske yasağı kaldırılacak

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, 30 Ocak itibarıyla çoğu kapalı alanda maske takma zorunluluğunu kaldıracaklarını bildirdi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:50
Takip Et

Güney Kore’de maske takma zorunluluğu

Güney Kore’de maske yasağı kaldırılacak
+
Aa
-

Yonhap’ın haberine göre, maske takma zorunluluğu hastaneler, eczaneler ve toplu taşıma araçları dışında kalan kapalı mekanlarda ocak sonu itibarıyla kaldırılıyor.

Hükümet, günlük vaka sayısı ile Kovid-19 kaynaklı ölümlerin azalması ve aşılanma oranının artmasının ardından Kovid-19 tedbirlerini gevşetti.

Başbakan Han Duck-soo, virüsle mücadele toplantısında, 30 Ocak'tan sonra çoğu kapalı alanda maske takmanın zorunlu olmayacağını belirtti.

Bugüne kadar 29 milyondan fazla Kovid-19 vakasının kaydedildiği Güney Kore’de, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
3
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
4
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
5
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
6
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
7
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.