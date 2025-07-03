Güney Kore'de nüfus krizi: Yeni rapor endişeleri körükleri

Güney Kore'nin nüfusu, önlem alınmazsa 2125 yılına kadar sadece 7.53 milyona kadar düşebilir. Kore Yarımadası Gelecek Nüfus Enstitüsü'nün yayımladığı rapora göre, bu rakam bugünkü 51.68 milyonluk nüfusun yalnızca yüzde 15’i anlamına geliyor.

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Raporda, doğurganlık, ölüm oranı ve göç verileri kullanılarak yapılan projeksiyonlarda 2070 yılına gelindiğinde ülkenin nüfusunun 33.6 milyona gerileyeceği öngörülüyor. Bu sayı, Seul, Busan, Incheon ve Daegu’nun toplam nüfusuna denk. Ancak asıl düşüşün bu tarihten sonra başlayacağı vurgulanıyor.

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En iyimser senaryoda bile 2100 yılında nüfus 21.65 milyonda kalıyor. En kötümser tahmin ise 14.66 milyon. Raporda, “Bu demografik daralma, yaşlı nüfusun artışıyla birlikte, ciddi sosyal ve ekonomik sorunlar doğuracak” denildi.

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2025 itibarıyla nüfusun yüzde 20.3’ü 65 yaş üzerindeyken bu oran 2072’de yüzde 47.7’ye çıkacak. Enstitü, çocuk bakım desteği, emeklilik yaşının uzatılması ve genç göçmen işçilere kapı açılması gibi önerilerde bulundu.