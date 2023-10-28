Güney Kore'de orduya eşcinsel ilişki yasağı

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, silahlı kuvvetler bünyesinde askerler arasında "eş cinsel ilişkiyi" yasaklayan yasayı onayladı.

KAYNAK: AA
Güney Kore'de orduya eşcinsel ilişki yasağı

BBC'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi, 4'e karşı 5 oyla, orduda "eş cinsel ilişkiyi" yasaklayan askeri ceza kanunun 92-6 Maddesi'nin anayasaya uygun olduğuna karar verdi.

Kararda, ordudaki "eş cinsel ilişkinin" askerlerin disiplinine ve savaşa hazırlık durumuna zarar verebileceği kaydedildi.

Söz konusu askeri ceza kanunu, yasağın ihlali halinde iki yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Aktivistler ise "eşcinsel" askerlere ayrımcılık olacağı ve onlara karşı şiddeti arıtabileceği gerekçesiyle söz konusu kararı kınadı.

Güney Kore'de 18 ile 28 yaş arasındaki sağlıklı erkekler için 20 ay kadar süren zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor.

Öte yandan, ülkede, "eş cinsel" evlilikler tanınmazken "eş cinsel" olmak da bazen bir engellilik, hatta sağlıkla ilgili bir durum olarak karşılanıyor.

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