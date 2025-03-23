Güney Kore'de orman yangınlarında ölü sayısı 4'e yükseldi: 3 bin hektar küle döndü

Düzenleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de orman yangınlarında ölü sayısı 4'e yükseldi: 3 bin hektar küle döndü

Güney Kore'de çıkan orman yangınlarında ölü sayısı 4'e yükseldi. 3 bin 286 hektarlık alan küle dönerken, bin 500 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Afet durumu ilan edildi.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde cuma günü başlayan orman yangınlarında ölü sayısı 4'e yükseldi. Kuru hava ve rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlar, toplamda 3 bin 286 hektarlık alanı küle çevirdi. Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1'i itfaiye personeli olmak üzere 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle bilanço ağırlaştı. 5'i ağır olmak üzere 6 itfaiye personeli yaralanırken, en az bin 500 kişi geçici barınaklara tahliye edildi.

Yangınlar, 39 yapıya zarar verirken, söndürme çalışmaları Sancheong, Uiseong, Ulju ve Gimhae bölgelerinde havadan ve karadan devam ediyor.

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