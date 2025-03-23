Güney Kore'de orman yangınlarında ölü sayısı 4'e yükseldi: 3 bin hektar küle döndü

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde cuma günü başlayan orman yangınlarında ölü sayısı 4'e yükseldi. Kuru hava ve rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlar, toplamda 3 bin 286 hektarlık alanı küle çevirdi. Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1'i itfaiye personeli olmak üzere 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle bilanço ağırlaştı. 5'i ağır olmak üzere 6 itfaiye personeli yaralanırken, en az bin 500 kişi geçici barınaklara tahliye edildi.

Yangınlar, 39 yapıya zarar verirken, söndürme çalışmaları Sancheong, Uiseong, Ulju ve Gimhae bölgelerinde havadan ve karadan devam ediyor.