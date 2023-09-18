Güney Kore’den 218 milyon dolarlık askeri yatırım

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), 218 milyon dolarlık yeni bir yatırım açıkladı.

Açıklamada, söz konusu yatırımın, Güney Kore'nin kendi geliştirdiği ve "yeraltı sığınaklarını hedef alan füzeler" olarak bilinen "Kore Taktik Karadan Karaya Füze'nin" ikinci versiyonunun geliştirilmesi için kullanılacağı belirtildi.

DAPA'dan bir yetkili de Güney Kore medyasına yaptığı açıklamada, bu füzelerin Kuzey Kore'nin yeraltına sakladığı silahları hedef alacağını kaydetti.

Söz konusu projenin, 2027 sonuna kadar süreceği bilgisi paylaşıldı.