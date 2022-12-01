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Güney Kore'den Afrika kıtasına 50 bin doz maymun çiçeği virüsü aşısı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), maymun çiçeği virüsüyle mücadele için Güney Kore'den 50 bin doz aşı alacaklarını açıkladı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:15
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Güney Kore'den Afrika kıtasına 50 bin doz maymun çiçeği virüsü aşısı yapıldı

Güney Kore'den Afrika kıtasına 50 bin doz maymun çiçeği virüsü aşısı
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Africa CDC tarafından yapılan yazılı açıklamada, maymun çiçeği virüsüyle mücadelede ilk kez aşı temin edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kore'den temin edilecek 50 bin doz aşının sağlık çalışanları ve virüsün tespit edildiği bölgelerde yaşayanlar için kullanılacağı belirtildi.

Aşıların ne zaman gönderileceğiyle ilgili bilgi henüz paylaşılmadı.

ABD Hastalık Kontrol Merkezine (CDC) göre, virüs, ilk Afrika'da 1958'de araştırma maymun kolonilerinde keşfedildi. Virüse daha sonra 1970'te ilk kez Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir insanda rastlandı.

Afrika kıtasında 1970'ten bu zamana kadar Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, KDC, Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Güney Sudan’da belirli aralıkla bu virüs görülmekteydi. Ancak daha sonra virüse ilk kez 2003'te, ABD'de rastlanmış, böylelikle virüs ilk kez Afrika dışında görülmüştü. (AA)

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