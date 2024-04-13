Güney Kore'den Tayvan’a yardım eli

Kaynak: DHA
Güney Kore'den Tayvan’a yardım eli
Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ülkede meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremdeki hasarın onarılması adına Güney Kore'nin 500 bin dolar yardım gönderdiğini duyurdu.

Güney Kore, Tayvan’daki 7.4 büyüklüğündeki depremde meydana gelen hasar nedeniyle 500 bin dolar yardım gönderdi.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Tayvan'a deprem sonrası yeniden yapılanma konusunda yardım etmek amacıyla 500.000 ABD Doları tutarındaki cömert ve zamanında bağış için Güney Kore'ye içtenlikle teşekkür ediyoruz. Demokrat komşumuzun sıcak sempatisi ve pratik desteği derinden etkiledi” ifadelerine yer verildi.

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9 KİŞİ ÖLDÜ 800'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Tayvan’ın doğu kıyılarında 3 Nisan günü 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 800’den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Ülkenin doğu kıyılarında özellikle sahil yollarında bulunan tüneller deprem sebebiyle çökmüş ve dağlık iç kesimlerde toprak kaymaları meydana gelerek yolları tıkanmıştı.

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