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Güney Koreli turistler Adıyaman’da

Güney Kore turist kafilesi deprem sonrası Adıyaman’a geldi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 18:00
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Güney Koreli turistler Adıyaman’da

Güney Koreli turistler Adıyaman’da
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AA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Turizm Haftası kapsamında Güney Kore'den kente gelen turistlere Adıyaman Havalimanı'nda çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Demircan, törenin ardından gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 56 gün geçtiğini, bu sürede Adıyaman'da hayatın normal akışına dönmesi için birçok çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Enkaz çalışmalarının yanı sıra çadır ve konteyner kentlerin kurulduğunu, kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların da süratle devam ettiğini anlatan Demircan, yerel dinamiklerle Adıyaman'da normal hayatı başlatmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Adıyaman için turizm faaliyetlerinin de önemli olduğuna işaret eden Demircan, "Nisanın ilk haftasındayız. Turizm Haftası başladı. Buranın turizm dinamiklerinin, başta otellerimiz olmak üzere acentelerimiz, rehberlerimiz ve gastronominin temsilcilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bize yaklaşık 40 gündür çalışmalarını yapıp, sektörü hizmet verir hale getirme konusunda ciddi hazırlıkları oldu. Zor şartlarda tüm kapasiteyi yakalayamamış da olsa bugün turizm sezonunu başlatma konusunda ciddi gayret gösterdiler." dedi.

Depremin ardından gelen ilk turist kafilesi için yaklaşık bir ay önce başvuru yapıldığını aktaran Demircan, "Onların hazırlıkları yapıldı, bugün ilk grup inmiş oldu. Ardı arkası kesilmeden devam edecek. Turizm sezonu da bu anlamda başlamış oldu." diye konuştu.

Adıyaman'ın tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olduğuna dikkati çeken Demircan, şunları söyledi:

"Başta Nemrut olmak üzere bazı önemli eserlerimizde şükür olsun ki bir sorun olmadı ancak bazı tarihi mekanlarımız zarar gördü. Onların takibini yapıp hayata döndürme konusunda bakanlık olarak üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Bugün bu turist kafilesinin gelmesinin oluşturduğu normalleşme anlamında bir heyecan var. Bunu geliştirerek geleceğe umutla bakacağız. Hep birlikte Adıyaman'ımızı normal günlerine döndürmenin gayreti içinde olacağız."

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da bölgede yaşanan depremin asrın değil, asırların felaketi olduğuna dikkati çekerek, "Bunun da en tipik örneği, yaklaşık 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'ndeki sütunun yıkılması. Demek ki 2 bin yıldır böyle bir deprem olmuyor. Canlarımız yandı ve yanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Adıyaman'ın Mezapotamya'nın, medeniyetlerin toprağı olduğunu vurgulayan Kılınç, "Adıyaman kadim medeniyetlerin toprağı. 20 küsur medeniyete ev sahipliği yapmış, bir nevi açık hava müzesi. Şu anda aslında hak ettiği turisti almıyor. İnşallah ilerleyen süreçte hak ettiği turisti alacak." dedi.

Turist kafilesi, daha sonra Nemrut Dağı başta olmak üzere bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezmek amacıyla havalimanından ayrıldı.

Karşılama töreninde Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de bulundu.

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