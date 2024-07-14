Güney Kore'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Kore Futbol Federasyonu, yönetim kurulunun Çarşamba'dan Cuma'ya kadar yapılan oylamada Hong'un atanmasını onayladığını ve 23 uygun seçmenden 21'inin 55 yaşındaki taktikçiyi desteklediğini söyledi.

Federasyon, Hong'un adaylığını geçen Pazar günü duyurdu ve kuruldaki son adım bir formalite olarak kabul edildi.

Kore Futbol Federasyonu, Hong'un artık arka oda ekibini bir araya getirmek için çalışacağını ekledi. KFA'ya göre, yakında personeldeki birkaç pozisyon için yabancı doğumlu adaylarla görüşmek üzere Avrupa'ya seyahat edecek.

Kore Futbol Federasyonu, Teknik Direktörü Lee Lim-saeng, pazartesi günü Hong'un atanmasını açıkladığında, Hong'un Avrupalı ​​yardımcı antrenörler tutmayı kabul ettiğini söylemişti.

Bu, Hong'un erkek milli takım patronu olarak ikinci dönemi olacak. İlk olarak 2013'ten 2014'e kadar Taegeuk Warriors'ı çalıştırdı ve Güney Kore'nin Brezilya'daki 2014 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasından elenmesinin ardından istifa etti.

Hong son olarak K League 1'de Ulsan HD FC'nin baş antrenörlüğünü üstlendi, Takımını 2022 ve 2023'te üst üste Güney Kore lig şampiyonluğuna taşıdı ve Hong'un Çarşamba günü Gwangju FC'ye karşı oynadığı son maçın ardından üçüncü sırada yer aldılar.

Ulsan, ertesi gün Hong ile olan sözleşmesini feshetti.

Güney Kore'nin bir sonraki maçları, Eylül ayında 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda oynanacak.

Federasyon, Güney Kore'nin Şubat ayında Asya Futbol Konfederasyonu Asya Kupası yarı finallerinde kaybetmesinin ardından Klinsmann'ı kovdu. Asya Dünya Kupası elemelerinin ikinci turunun son dört maçı için iki geçici teknik direktör değiştirdi ve Hong'da karar kılmadan önce birkaç yabancı teknik direktörün adaylıklarını inceledi.

Hong'un oyuncu olarak bıraktığı mirasa ve teknik direktör olarak elde ettiği başarılı geçmişe rağmen, erkekler futbolunun zirvesi için pek de tercih edilen bir isim olmadı.

KFA, Hong'u K Ligi sezonu sırasında Ulsan'dan transfer ettiği için büyük eleştirilere maruz kalırken, Hong'un kendisi de milli takıma gitmek için kulüpten ayrılmayacağı yönündeki daha önceki sözünü bozduğu için Ulsan taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.