Güney Sudan ile Türkiye arasında sağlık turizminde işbirliği

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Amb. Majok Guandong'ı ziyaret etti. Kabulde Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısının büyük bir potansiyel sunduğunu belirten Bay, Türkiye'nin alternatif tıp, termal kaplıcalar ve doğal güzellikler bakımından zengin olduğuna, ayrıca karaciğer nakli, kanser tedavisi, organ nakli ve cerrahi müdahaleler konusunda uzman kadroların bulunduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aysun Bay, aynı zamanda tıbbi aromatik bitkiler alanında da çalışmalar yürüttüklerini, Güney Sudan Cumhuriyeti ile bu konuda işbirliği yapabileceklerini söyledi. Prof. Dr. Bay, Güney Sudan'da yetişen bitkisel ürünlerin ülkenin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla değerlendirilmesi ve bu ürünlerin Türkiye'ye ve diğer ülkelere ihraç edilmesi konusunda Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu üye şirketlerinin girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Güney Sudan Devleti'nden Türkiye'ye gelecek hastalara güvenli, sağlıklı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya hazır olduklarını dile getiren Prof. Dr. Bay, sağlık yatırımları, hastaneler ve klinikler konusunda da işbirliği yapmak üzere sağlık şirketleri aracılığıyla girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Prof. Dr. Aysun Bay, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ikili ilişkilerinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri seviyelere taşıdığını belirterek, "Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Yönetim Kurulu olarak iki ülke arasındaki ilişkilerimizin güçlenmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve en güçlü duygularımızla destekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Aysun Bay, önümüzdeki günlerde Türkiye ile Güney Sudan arasında sağlık turizmi alanında işbirliği yapmak üzere Güney Sudan Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

Güney Sudan Büyükelçisi Amb. Majok Guandong ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Prof. Dr. Aysun Bay ve heyetine teşekkür etti. Büyükelçi Guandong, Türkiye ile Güney Sudan arasında her alanda güçlü bir işbirliği olduğunu, iki millet arasında çok eski yıllara dayanan tarihi bağlar bulunduğunu belirterek, "Türkiye ile Güney Sudan arasında sağlık turizmi alanında ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu ile işbirliği yapmaya hazırız" dedi.

Büyükelçi Guandong, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in girişimleri ve gayretleriyle iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye ulaştığını vurguladı. Büyükelçi Guandong, Güney Sudan'da yetişen tıbbi aromatik bitkiler hakkında da heyeti bilgilendirdi.

Sağlık alanında yapılması planlanan yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulunululan görüşmede büyükelçilik diplomatları da hazır bulundu.