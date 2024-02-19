Güneydoğu hububat ihracatı Ocak'ta 282 milyon dolar oldu

Geçtiğimiz yıl hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracat lideri olan Güneydoğu Anadolu'da, sektörün Ocak ayındaki ihracatı 282 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hububatçılar başta Gaziantep olmak üzere önemli sanayi şehirlerini kapsayan bölge genelinde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olmayı da başardı. İhracatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 1,6 artırmayı başaran bölgedeki hububatçılar, küresel gıda fiyatlarındaki değişim sebebiyle yüzde 5,7 daha az gelir elde ettiler. Güneydoğu Anadolu'nun temel gıda ihracatında ilk sırada Irak, Birleşik Devletler ve Suriye geldi. En fazla makarna, buğday unu ve bisküvi ve gofretler ihraç edildi.

TÜRKİYE’NİN AYÇİÇEĞİ YAĞI İHRACATININ YARISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğ ile bu ürünlerde gümrük vergisinin azaltılmasını değerlendiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu şunları ifade etti: “Türkiye, bitkisel yağ alanındaki ileri seviyedeki özel sektör yatırımlarıyla geniş bir coğrafya için tedarik merkezi. Geçen yıl ülkemiz 963 milyon dolar ayçiçek yağı ihraç etmiş, ihracatın yarısı Güneydoğu Anadolu bölgesinden gerçekleşmişti. Şu an dünyada ayçiçeği tohumu ve yağı alanında ham madde bolluğu var. Uzmanlar geçen yıl küresel ayçiçek üretiminin 22 milyon metrik tona ulaştığı tahmin ediyor. Başta Ukrayna olmak üzere ayçiçek tohumu üreticisi ülkelerin rekolteleri bu derece artmış ve ayçiçek tohumunda küresel fiyatlar bu kadar gerilemişken, bu karar işletmelerin ham madde maliyetlerini aşağı çekecek bir adım oldu. Enflasyonla mücadele için seferber olduğumuz bu dönemde, gıda alışverişlerinin zirve yapacağı Ramazan ayı öncesi alınan gümrük vergisini azaltma kararını anlamlı buluyoruz.”

IRAK’TAKİ ÇALIŞMALAR OLUMLU SONUÇ VERDİ

Bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan Irak’ta dış ticareti kısıtlayıcı önlemlerin sürdüğüne ve bunun bölgede ekonomisini etkilemeye devam ettiğine dikkat çeken Kadooğlu, “Irak’ta meyve suyu ve meşrubat ithalatına getirilen yasaklara, son olarak hamur işleri ve kek kısıtlamaları eklendi. Irak’ta bakanlığın amacı içeride artan talebi karşılamak üzere ülkede yatırım iştahını artırmak gibi görünüyor. Bu tip uzun vadeli yatırım gerektiren kısıtlamalar hem Irak’taki arz güvenliğini etkiler hem de üretim kapasitelerimiz düşünüldüğünde bizim performansımızı... Burada bir çözüm üretmek üzere Irak yeter ki iş birliğine istekli olsun, biz her türlü desteği veririz. TİM tarafından Erbil’de ticaret heyeti düzenlendi ve ihracatçılarımız 250 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Ocak’ta Irak’a hububat ihracatımızda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 14,5’lik artıştan, bu çalışmalarımızın sonuç verdiğini gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.