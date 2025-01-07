Günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü! Reha Muhtar vasiyetini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü! Reha Muhtar vasiyetini açıkladı

Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren, bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar, usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra vasiyetini açıkladı.

Deniz Uğur'dan iki çocuğu bulunan Reha Muhtar eski eşiyle yaşadığı velayet davalarıyla gündeme gelmişti. Reha Muhtar vasiyetini açıkladı.

o-001.webp

Evinde düşüp beyin kanaması geçiren ve entübe edilen Reha Muhtar, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Ünlü gazeteci, Ferdi Tayfur’un ölümünden sonra aile içinde yaşanan krizi görünce vasiyetini açıkladı.

8u.webp

“ÖLÜRSEM CENAZEME GELMESİN”

Ferdi Tayfur’un başına gelenlerin kendi başına gelmesinden korktuğunu söyleyen Muhtar "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullandı.

Reha Muhtar paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.

8-001.webp

Son Haberler
Osimhen'den Galatasaray'a flaş transfer tavsiyesi: Benden daha iyi...
Osimhen'den Galatasaray'a flaş transfer tavsiyesi: Benden daha iyi...
Kontağı çeviren yanıyor. Araç alırken bin kere düşünün
Kontağı çeviren yanıyor. Araç alırken bin kere düşünün
Erzurum'da jandarmalar 4 firariyi kıskıvrak yakaladı
Erzurum'da jandarmalar 4 firariyi kıskıvrak yakaladı
Tarsus’ta devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Tarsus’ta devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!
Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!