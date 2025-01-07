Günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü! Reha Muhtar vasiyetini açıkladı

Deniz Uğur'dan iki çocuğu bulunan Reha Muhtar eski eşiyle yaşadığı velayet davalarıyla gündeme gelmişti. Reha Muhtar vasiyetini açıkladı.
Evinde düşüp beyin kanaması geçiren ve entübe edilen Reha Muhtar, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Ünlü gazeteci, Ferdi Tayfur’un ölümünden sonra aile içinde yaşanan krizi görünce vasiyetini açıkladı.
“ÖLÜRSEM CENAZEME GELMESİN”
Ferdi Tayfur’un başına gelenlerin kendi başına gelmesinden korktuğunu söyleyen Muhtar "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullandı.
Reha Muhtar paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.