Günlerdir aranıyordu gölette bulundu

Kaynak: DHA
Günlerdir aranıyordu gölette bulundu
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayıp olan 20 yaşındaki çoban Şeyhmus Arslan'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 5. gününde bulundu.

Çermik ilçesine bağlı Akçaörten Mahallesi'nde 22 Nisan'da evinden ayrılan Şeyhmus Arslan'dan bir süre haber alınamayınca, 23 Nisan'da bölgede AFAD, itfaiye, jandarma ve Çermik Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Mahalle yakınlarındaki kırsal alanda yapılan aramalarda, hayvan sulama amacıyla kullanılan yapay bir gölette Şeyhmus Arslan'ın cansız bedeni bulundu. Arslan'ın bedeni sudan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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