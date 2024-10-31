Günün anlam ve önemine binaen...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Günün anlam ve önemine binaen...

Yeni Anayasa ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması tartışılmaya devam ederken Yeniçağ’ın iki manşeti yeniden gündeme geldi. PKK elebaşısının hain planlarını, iktidarın ise federasyon için çalışmalarını Yeniçağ yıllar önce defalarca yazmıştı. İşte o manşetlerden bazıları…

Tarih: 10 Aralık 2010

ABD’den Adalet Bakanı’nın gezisi için şok bilgi

Türkiye Federal Sistemi inceledi

ABD ve Türk Adalet Bakanlıkları arasında yürütülen gizli temasların ürünleri ortaya çıkmaya başladı.

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Tarih 14 Ocak 2015…

Öcalan projenin adını açıkladı

Konfederal Orta Doğu

TERÖRİSTBAŞI Öcalan, Oslo görüşmeleriyle başlayan ihanet sürecinde aldıkları tavizlerin başında “demokratik konfederal” sistemin olduğunu yazdığı mektupla ortaya koydu. İmralı’dan Asuri, Süryani ve Keldanilere “devlet eliyle” mesaj gönderen Öcalan, kurtuluşlarının bu sistemle olacağını öne sürdü.

“Öz savunma” ve “başkaldırı”ya hazırlık NINOVA’da başlayan Süryanilerin “öz savunma” oluşturulup “başkaldırı”ya hazır olmalarını isteyen Öcalan, “Bölgedeki savaşların aşılması, öz savunma ile mümkün. Kadim kültürün dirilişinin Konfederal Orta Doğu halklar mozaiğinde hak ettiği yeri alacağına dair inancımı yinelemek isterim” ifadelerini kullandı. ABD, İngiltere ve İsrail’in de isteğiydi AKP, böylece söz verdiği bir misyonu daha hayata geçiriyor.

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