Depremin 6'ncı gününde en iyi iki manşet Yeniçağ ve Cumhuriyet'ten geldi

Depremin 6'ncı gününde yaşanan felaketi anlatan en iyi başlık Yeniçağ ve Cumhuriyet gazetesinden geldi. "Bir yanımız hüzün, bir yanımız bahar" manşeti ile yayıma çıkan Yeniçağ Gazetesi, "Bir yanda umut dolu bekleyiş, diğer yanda kurtarma ekiplerinin adeta tırnaklarıyla kazıyarak enkaz altlarından çıkardıkları depremzedelerle gelen sevinç gözyaşları" dedi.

"Tek adam enkazı" manşeti ile çıkan Cumhuriyet Gazetesi ise, "Erdoğan, 'Yetkiyi bu kardeşinize verin ondan sonra şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz' diyerek parlamenter sistemi rafa kaldırdı. Kurumlar "tek adam"dan talimat almadan hareket edemez oldu. Liyakatsiz isimlerle kurumların krizle baş edebilme birikimi sıfırlandı." diye yazdı.

Cumhuriyet acı bilançoyu şöyle sıraladı:

Kriz masası kurulamadı

AFAD depreme hazırlıksızdı

Etkin arama yapılamadı

Yardımlar

Ulaşamadı yurttaş aç ve açıkta kaldı

En az 18 bın 991 can kaybı 75 bin 523 yaralı

Kamu binaları yerle bir oldu

Köylere ulaşılamadı

Tsk sahaya geç sürüldü

7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Kurtarma ekipleri ve yardımların geç ve yetersiz kalması depremin yarattığı mağduriyeti katbekat arttırdı. Deprem sonrası kadar deprem öncesi izlenilen politikalar da depremin yarattığı yıkımı arttıran sebeplerin başını çekti. Depremin altıncı gününde mucize kurtuluşlar gerçekleşmeye devam ederken, vatandaşlar kendilerini mucizeye muhtaç bırakan iktidara tepkili.

İktidar cephesi yaşanan felakette depremin büyüklüğüne sarılarak sorumluluk almaktan kaçınmaya çalışsa da, sıvası dahi çatlamayan az sayıdaki sağlam binalar ile "Yollar hasarlı" diye gerekçelendirilen gecikmeye karşı farklı illerdeki gönüllü ekiplerin AFAD ekiplerinden önce deprem bölgesine varması ihmalin boyutunu gözler önüne serdi.