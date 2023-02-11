11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremin 6'ncı gününde en iyi iki manşet Yeniçağ ve Cumhuriyet'ten geldi

Depremin 6'ncı gününde en iyi iki manşet Yeniçağ ve Cumhuriyet'ten geldi

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem ile sarsıldı. Depremlerin 6'ıncı gününde en iyi iki manşet Yeniçağ ve Cumhuriyet'ten geldi. Yeniçağ "Bir yanımız hüzün, bir yanımız bahar" derken, Cumhuriyet "Tek adam enkazı" manşeti ile çıktı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 14:10
Takip Et

Günün en iyi iki manşeti Yeniçağ ve Cumhuriyet'ten geldi

Depremin 6'ncı gününde en iyi iki manşet Yeniçağ ve Cumhuriyet'ten geldi
+
Aa
-

Depremin 6'ncı gününde yaşanan felaketi anlatan en iyi başlık Yeniçağ ve Cumhuriyet gazetesinden geldi. "Bir yanımız hüzün, bir yanımız bahar" manşeti ile yayıma çıkan Yeniçağ  Gazetesi, "Bir yanda umut dolu bekleyiş, diğer yanda kurtarma ekiplerinin adeta tırnaklarıyla kazıyarak enkaz altlarından çıkardıkları depremzedelerle gelen sevinç gözyaşları" dedi.

"Tek adam enkazı" manşeti ile çıkan Cumhuriyet Gazetesi ise, "Erdoğan, 'Yetkiyi bu kardeşinize verin ondan sonra şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz' diyerek parlamenter sistemi rafa kaldırdı. Kurumlar "tek adam"dan talimat almadan hareket edemez oldu. Liyakatsiz isimlerle kurumların krizle baş edebilme birikimi sıfırlandı." diye yazdı.

Cumhuriyet acı bilançoyu şöyle sıraladı:

  • Kriz masası kurulamadı
  • AFAD depreme hazırlıksızdı
  • Etkin arama yapılamadı
  • Yardımlar
  • Ulaşamadı yurttaş aç ve açıkta kaldı
  • En az 18 bın 991 can kaybı 75 bin 523 yaralı
  • Kamu binaları yerle bir oldu
  • Köylere ulaşılamadı
  • Tsk sahaya geç sürüldü

 

7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Kurtarma ekipleri ve yardımların geç ve yetersiz kalması depremin yarattığı mağduriyeti katbekat arttırdı. Deprem sonrası kadar deprem öncesi izlenilen politikalar da depremin yarattığı yıkımı arttıran sebeplerin başını çekti. Depremin altıncı gününde mucize kurtuluşlar gerçekleşmeye devam ederken, vatandaşlar kendilerini mucizeye muhtaç bırakan iktidara tepkili. 

İktidar cephesi yaşanan felakette depremin büyüklüğüne sarılarak sorumluluk almaktan kaçınmaya çalışsa da, sıvası dahi  çatlamayan az sayıdaki sağlam binalar ile "Yollar hasarlı" diye gerekçelendirilen gecikmeye karşı farklı illerdeki gönüllü ekiplerin AFAD ekiplerinden önce deprem bölgesine varması ihmalin boyutunu gözler önüne serdi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.