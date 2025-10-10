Ekonomik kriz, maaş azlığı, yetkililere art arda yapılan 'kalıcı çözüm' çağrılarına rağmen belini doğrultamayan vatandaşlar umutlarını şans oyunlarına bağladı.

Günün güzel haberi Ordu'dan geldi. Altınordu'da Perihan Abla Şans Büfe’den 300 liraya ‘Ödül Yağmuru’ isimli Kazı Kazan kartı oynayan inşaat işçisi, 24 milyon liralık ikramiyenin kazananı oldu.

"24 MİLYON TL ÇIKTI" DİYE ÇIĞLIK ATTI

Bayi sahibi Tolga Türkyılmaz, kuponu teyit ettiren vatandaşın haftada 1-2 gün dükkanına gelerek Kazı Kazan oynadığını anlattı. Vatandaşın kartı kazıdıktan sonra ‘24 milyon TL çıktı’ diye çığlık attığını belirten Türkyılmaz, inşaat işçisi olan vatandaşın heyecandan tirediğini aktardı.

Vatandaşın parayı nasıl değerlendireceği ile ilgili ise açıklama yapmadığı ifade edildi.