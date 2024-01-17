Günün kulisi geldi. Erdoğan eski bakanı aday yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Söz konusu toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara ve İzmir’in de olduğu 17 büyükşehir belediye başkan adayını ve toplamda 48 belediye başkan adayını açıklayacak.

BAKIRKÖY’E ESKİ BAKAN

Odatv’nin aktardığına göre, Erdoğan yarın Bakırköy Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ali Talip Özdemir’i açıklayacak. Ali Talip Özdemir’in daha önce Bakırköy Belediye Başkanlığı yaptığı biliniyor. Ayrıca, Özdemir Türkiye’nin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı’ydı ve Anavatan Partisi’nin Eski Genel Başkanı’ydı.

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

Ali Talip Özdemir, 1953 yılında Konya’da doğdu. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nin Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Orman Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Demir Çelik Uzmanlığı, Ereğli Belediye Başkanlığı, Konya Belediyeler Birliği ve Avrupa Konseyi Belediyeler Birliği Üyeliği yapmış olan Ali Talip Özdemir, daha önce Bakırköy Belediye Başkanlığı da yaptı.

Anavatan Partisi'nin 4. Genel Başkanı olan Özdemir, XVIII. Dönem Konya ve XX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çevre Bakanlığı da yaptı.