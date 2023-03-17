Gurbetçi böyle isyan etti: Almanya’da ne seçim otobüsü ne miting ne de döner ısmarlama var

Deprem ve sel felaketleriyle sarsılan Türkiye’de binlerce insan mağdur durumdayken siyasi partilere verilecek seçim bütçesi de tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada Almanya’da yaşadığı düşünülen gurbetçi bir vatandaşın Almanya’daki seçim sürecini de örnek vererek yaptığı açıklama viral oldu.

Almanya’da vatandaşın seçimden haberinin bile olmadığını seçim otobüsleri ve miting gibi bir kavramın olmadığını söyleyen vatandaş, "Kimin parasını harcıyorsunuz?" diye de isyan etti.

"KİMİN PARASINI HARCIYORSUNUZ?"

Almanya’nın dünyanın 3. büyük gücü olduğunu söyleyen vatandaş şöyle konuştu:

“Almanya’da seçim yapılırken,

tahta bir pano üzerine bir resim asılır

3-4 kilometrede bir bu tahta konur

seçim budur.

Almanya’da seçimi görmezsin, bilmezsin kardeşim.

Bu adamlar para harcamaz seçim için.

Eğer seçim propagandası yapıyorsa

çıkın kardeşim televizyona

hangi partinin başındaysanız,

cesaretiniz varsa oturun tartışın.

Yeter ya!..

Miting yapıyorlar bu ne ya

otobüsler, çalgılar, çılgılar

döner ısmarlamalar…

kimin parasını harcıyorsunuz”

PARTİLERE NE KADAR PARA DAĞITILACAK?

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda siyasi partilere Hazine'den 645 milyon lira ödenek ayrılmıştı. Bu rakam 2023 yılı için 4.5 milyar liraya çıktı.

Siyasi partiler kanuna göre en son parlamento seçimlerime katılmış ve genel barajı aşmış partilere toplamda her yıl o yılki genel bütçe gelirlerinin 5 binde ikisi oranında ödeme yapılıyor. Seçim yıllarında bu miktar 3 katına çıkıyor.