Gurbetçi kadın: Almanya’da aylık mutfak masrafım 250 Euro. Türkiye’de iki günde 200 Euro harcadı yetmedi

Gurbetçilerin Türkiye’de hayat pahalılığını yeni fark etmeleri ve gösterdikleri tepkiler dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak Almanya’dan tatile gelen gurbetçi kadının eleştirisi gündem oldu.

Kadın, “Nenim Almanya'da aylık mutfak giderim iki yüz elli EURO'yu geçmiyor çünkü. Ve gerçekten yedi bin TL, iki günün sonunda yoktu. Bu nasıl olabiliyor? Anlamıyorum.” Sözleriyle olaya tepki gösterdi.

Gurbetçinin açıklamaları şu şekilde:

“BU NASIL OLABİLİYOR? ANLAMIYORUM GERÇEKTEN ANLAMIYORUM”

“Türkiye’de tatilim ortalama 6-7 gün sürecek. Ve dedim ki kendi yanıma kaç Euro alsam acaba yeter dedim. İlk etapta iki yüz Euro bozdurdum. İki yüz Euro’yu bozdurdum yedi bin TL yaptı. Arkadaşım dedi ki Meltem bu para yetmez yalnıza.

Nasıl yetmez ya dedim? Yani benim Almanya'da aylık mutfak giderim iki yüz elli EURO'yu geçmiyor çünkü. Ve gerçekten yedi bin TL, iki günün sonunda yoktu. Bu nasıl olabiliyor? Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum.”

“ARTIK EURO DA KURTARMIYOR”

“Hadi birim karşılaştırmayalım. Hadi şunu yapmayalım. Hadi bunu yapmayalım ama bu kadar olamaz. Bakın Euro getirdim diyorum. Ben yedi bin TL'yi iki gün geçirelim ki içinde ekstra bir harcama gerçekten yok.

Yani yemek yedim, bir şeyler içtim. Hani biraz farklı bira falan vardır yani içinde. O da olsun. Onun dışında büyük bir şey. Gerçekten rakıya gitmedik ki yani. Öyle bir lüks yok. Fiyatlar aşırı derecede saçmalaşmış. Artık Euro da kurtarmıyor.”