Gurbetçilerin maskesini yine gurbetçi düşürdü. "Bunları asgari ücretle sadece iki saat çalışarak alabiliyorsunuz" Yalan söyleyenlerin yüzü kızarsın

Almanya’dan Türkiye’ye gelerek buradaki ekonomiyi güzelleyen, Pandemi nedeni ile her yerde enflasyon olduğunu öne sürerek Almanya’daki ekonomik durumun kötü olduğunu, kurulu düzen nedeni ile Türkiye’ye gelemediklerini ifade ederek, bu topraklar üzerinde haftanın 6 günü sabahın erken saatlerinden akşam çökünceye kadar çalışan ama yine de geçinemeyen vatandaşların sinirini bozan gurbetçilerin maskesini yine bir gurbetçi düşürdü.

Çektiği video ile Almanya’da sadece 2 buçuk saat çalışarak bir marketten satın alabildiği 2 torba dolusu ürünü tek tek çıkarıp masanın üzerine koyan gurbetçi en sonunda da ürünlerinin fişini göstererek, çektiği videoda ifade ettiklerinin doğruluğunu belgeledi.

Aldığı ürünlerin sadece 32 Euro (1077 TL) tuttuğunu belirten kadın, 2 buçuk saat çalışarak sadece gösterdiği ürünleri alabilirken bu kadar yalan söylenmesine, Almanya’da durumun kötü olduğunu söyleyenlerin yalancı olduğunu ifade etti.

Türkiye’de çalışan insanların bunların anca çeyreğini alabilirken, gurbetçilerin nasıl bu kadar vicdansız olabildiklerini, gurbetçilere soran kadın, Almanya’da enflasyondan önce gıda ürünlerinin çok ucuz olduğunu, fakat şimdi ise enflasyona rağmen halen ucuz olduğunu belirtti.