Gurbetçi kadın Starbucks'ta oturan gençleri taciz etti. Cahillik diz boyu Türkiye’deki Starbucks’un sahibi Arap

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gurbetçi kadın Starbucks'ta oturan gençleri taciz etti. Cahillik diz boyu Türkiye’deki Starbucks’un sahibi Arap

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ta kahve içen gençler, yanlarına gelerek İsrail'i protesto ettiğini ifade eden bir kadın tarafından rahatsız edildi. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Yurt dışında yaşadığını söyleyen ve İsrail'i protesto eden bir kadın, Starbucks'ta kahve içen gençlerin yanına giderek tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadın, "Kahveniz güzel mi? Filistin'de ölen bebekleri gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

Gençler ise "Evet" yanıtını verince kadın daha sonra, "Nasıl vicdanınız el veriyor da içiyorsunuz? Rahatlatıyor o mu kahve sizi?" diye tekrardan konuştu. Gençlerden biri, "Kabe'nin önünde bile Starbucks var. Biliyorsun değil mi?" dedi. Kadın, bu sözlere ise, "Beni hiç ilgilendirmiyor" cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Daha sonra genç, polisi arayacağını ifade etti. Kadın ve gençler arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, o anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

STARBUCKS KİMİN?

Starbucks'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgide, "Türkiye’deki operasyon faaliyetlerini 2003 yılından bu yana Alshaya Group Kuveyt’e bağlı olarak yürütmektedir" ifadeleri yer alıyor.

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AL SHAYA GROUP KİMDİR?

Starbucks'ın resmi internet sitesinde bir diğer bilgide ise Al Shaya Group hakkında bilgiler yer alıyor.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞTI

Medine'ye giden bir vatandaş, Mescid-i Nebevi’nin hemen yanı başında Starbucks şubesini görünce sitem etmişti.

O anlar, sosyal medyada gündeme oturmuştu.

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