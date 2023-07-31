Gurbetçi kadın, yalancı gurbetçilerin maskesini düşürdü

Editör: Ersoy Özdem

Fransa’dan Türkiye’ye tatile geldiğini söyleyen kadın, sokak röportajlarında ekonomiye ilişkin sorularu yanıtladı.

Gurbetçi kadın, “Avrupa’da ekonomi kötü” diyerek yalan söyleyen gurbetçilerin maskesini düşürdü.

Avrupa’da alım gücünün yüksek olduğunu söyleyen kadın “AKP'ye yalakalık yapacağım diye öyle bir yalanlar söylüyorlar.” dedi.

Marketteki gıda fiyatları için ”Zaten Ben 15 gün önce geldim fiyatları gördüm şok oldum.” ifadelerini kullandı.

Muhabirin “Fransa'da yağ şeker kuyrukları var” yorumuna ise “Hayır yalan. Ben 30 yıldır orada yaşıyorum, asgari ücretle geçinenlerin bile sofrasında kuş süsü eksik. AKP'den beslenenler İstedikleri kadar yalan söylesinler” cevabını verdi.

Kadın sözlerini ise şu cümleyle tamamladı:

AKP'ye oy verenler, boş ekmekle yatağa girenlere mahşerde hesap verecekler.