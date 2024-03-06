Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını bir de şimdi görün. Resmen yıllara meydan okumuş

Kaynak: Mynet
Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını bir de şimdi görün. Resmen yıllara meydan okumuş
Yeşilçam’ın efsane oyuncusu, 7’den 70’e herkesin tanıdığı Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında gösterilen Gurbetçi Şaban, tekrarlarıyla yine izleyiciye kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Kemal Sunal ile beraber kameralar karşısına geçen Müge Akyamaç’ın son hali görenleri şaşırttı.

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol oynadığı kahkahaya boğan filmler çok izlenirken oyuncuların son halleri de hem merak konusu hem de gündem oluyor.

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Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen yine Şener Şen'in Milyarder filminden de hatırladığımız Müge Akyamaç (Namı diğer: Bahar)’ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyan Akyamaç'ın yıllara resmen meydan okuyan son hali dikkatleri üzerine çekti.

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1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde 'Bahar' karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç şimdilerde 60 yaşında ama güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

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