Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ının son hali ortaya çıktı. 61'lik kraliçe ağızları açık bıraktı

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Gurbetçi Şaban", tekrarlarıyla izleyicileri kahkahaya boğmaya devam ediyor.

Usta oyuncunun başrolünde olduğu bu kahkaha dolu film, aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenenler arasında yer alıyor.

Filmde "Bahar" karakteriyle akıllarda yer edinen Müge Akyamaç ise güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Ayrıca, Şener Şen'in başrolünde olduğu "Milyarder" filminden de hatırlanan Akyamaç'ı şimdi görenler şaşıp kalıyor.

1985 yapımı "Gurbetçi Şaban" filminde "Bahar" karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

"Gurbetçi Şaban", "Şaban Pabucu Yarım", "Keriz" gibi unutulmaz filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen ve ayrıca Şener Şen'in "Milyarder" filminden de tanıdığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki görünümü adeta kıskandıracak cinsten.

Yılların teğet geçtiği Müge Akyamaç'ın son halini görenler, "Bu ne güzellik", "Daha da gençleşmiş" gibi yorumlarda bulunuyor.

İşte son hali...

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