Gurbetçiler akın etti Bayern Münih ne yapacağını şaşırdı

Galatasaray'ın bu akşam Bayern Münih ile Allianz Arena'da oynayacağı maçta beklenenden fazla Sarı-Kırmızılı taraftarın olacağı haberi, Almanlar'ı tedirgin etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gurbetçiler akın etti Bayern Münih ne yapacağını şaşırdı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bu akşam Bayern Münih ile Almanya'da karşılaşacak. Zorlu mücadele 67 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da oynanacak.

BELİRLENEN RAKAM 5 BİN
Resmi olarak Sarı-Kırmızılı taraftarlara 5 bin civarında yer ayrıldı. Ancak gurbetçilerimiz bu rakamın fazlasıyla üzerine çıkacak. Türk taraftarların aynı Manchester United deplasmanında olduğu gibi Allianz Arena'nın çeşitli bölümlerinden de bilet aldığı öğrenildi.

İNGİLİZLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Türk vatandaşların yoğun olduğu Almanya'da, Galatasaray'ı statta 15 bine yakın taraftarın desteklemesi bekleniyor. Manchester United-Galatasaray maçı sonrası bir İngiliz taraftar, "Galatasaray taraftarları stadın her yerindeler! Bu kabul edilemez. Biz kulüp olarak tam anlamıyla dibe vurduk" diye tepki göstermişti.

İşte o video:

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