Gurbetçinin 'Vatan hasretiyle tekerleklerini kokluyoruz' dediği tır Hollandalı çıktı

Bir kadın gurbetçinin, "Siz hiç tırların tekerini kokladınız mı, vatanımın toprağının kokusu sindiyse diye..." dediği video çok konuşulmuştu. Sosyal medyada fenomen bir isim o sözleri tiye alarak tırların tekerini kokladığı bir video çekti.

Gurbetçinin 'Vatan hasretiyle tekerleklerini kokluyoruz' dediği tır Hollandalı çıktı

Gurbetçiler ve Almanya'da yaşamak konusunda çektikleri videolarla tanınan 'Hikaye Şöyle Başlıyor' isimli Youtube kanalı yeni bir video çekti.

Kadın bir gurbetçinin sosyal medyada gündem olan "Siz hiç bir tırın tekerini kokladınız mı olur da vatanımın toprağının kokusu sindiyse diye" sözlerine gönderme yapan gurbetçi, "Beni çok duygulandıran bir video gördüm. Bir gurbetçi ablamız Türkiye'de yaşayanlara seslenmiş" ifadelerini kullandı.

Videoda "Biz bu sene tatile gidemeyeceğiz. Gidip bir iki tırın tekerini koklayacağım. Vatan hasreti böyle bir şey işte, insana tır tekeri koklatıyor." diyen gurbetçi, tekeri koklayarak "Malatya'dan gelmiş, kayısı kokuyor" diye konuştu.
Fenomen ismin bu sözlerine başka biri "Bu galiba Hollanda tırı" diye yanıt verdi.

Fenomen isim "Tır koklama konusu her defasında işlemiyor ama ablamız bir konuda çok haklı" diyerek o gurbetçi kadının "Aşağılanmadınız Türk olduğunuz için, size kimse laf atamaz. Çünkü siz orada aslan gibi liderimin kanatları altında yaşıyoruz" sözlerini anımsattı.

"Siz Türkler hep halay çekiyorsunuz, haydi halay çek" diyen bir kişi gurbetçiye seslenirken, gurbetçi videonun sonuna halay çekerek "İşte böyle zorla halay çektiriyorlar." diyerek o sözleri tiye aldı.

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