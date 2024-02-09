Gürcistan silahlı saldırıyla sarsıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Gürcistan silahlı saldırıyla sarsıldı
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e 20 kilometre uzaklıktaki Rustavi kentinde meydana gelen olayda, bir markette silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu dört kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırganın tutuklandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca hayatını kaybedenlerden birinin silahlı saldırganın amcası, yaralı kişinin de kuzeni olduğu belirtildi.

Gürcistan'da Ocak 2023'te eski bir asker, dairesinin balkonundan ateş açtıktan sonra kendisi de dahil olmak üzere altı kişiyi öldürmüş ve beş kişiyi de yaralamıştı.

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