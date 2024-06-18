Gürcistan'da Arda Güler şaşkınlığı

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan'ın teknik patronu Willy Sagnol, A Milli Takımımız karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından şanssızlıktan yakındı.

Duygularının karışık olduğunu söyleyen Fransız çalıştırıcı, "Çok iyi performans çıkardık. Skoru etkiledik. Hak etmek, hak etmemek doğru terim olmaz. Futbolun hikayesi böyle. Gürcistan'ın imajını güzel çizdik." yorumunu yaptı.

Attığı golle tüm dünyayı kendisine bir kez daha hayran bırakan Arda Güler için de Sagnol şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin attığı ilk gol çok güzeldi, Arda'nın golü çok daha güzeldi. Çok yetenekli bir oyuncu. Biraz daha yetenek, biraz daha tecrübe söz konusu olabilir bizde. Hızlı öğreniyoruz."