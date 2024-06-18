Gürcistan'da Arda Güler şaşkınlığı

Kaynak: Haber Merkezi
Gürcistan'da Arda Güler şaşkınlığı

Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, harika çocuk Arda Güler'in performansı ve attığı golü yere göğe sığdıramadı.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan'ın teknik patronu Willy Sagnol, A Milli Takımımız karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından şanssızlıktan yakındı.

Duygularının karışık olduğunu söyleyen Fransız çalıştırıcı, "Çok iyi performans çıkardık. Skoru etkiledik. Hak etmek, hak etmemek doğru terim olmaz. Futbolun hikayesi böyle. Gürcistan'ın imajını güzel çizdik." yorumunu yaptı.

Attığı golle tüm dünyayı kendisine bir kez daha hayran bırakan Arda Güler için de Sagnol şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin attığı ilk gol çok güzeldi, Arda'nın golü çok daha güzeldi. Çok yetenekli bir oyuncu. Biraz daha yetenek, biraz daha tecrübe söz konusu olabilir bizde. Hızlı öğreniyoruz."

İlgili Haberler
Mert Müldür attığı golü yorumladı: Orada vuracaksın abi
Mert Müldür attığı golü yorumladı: Orada vuracaksın abi
Arda Güler harika golünü anlattı. Ancelotti'ye mesaj gönderdi
Son Haberler
Vatandaşı çileden çıkartan ATM'lerde yeni dönem Pazartesi başlıyor. Aman işinizi sabaha bırakmayın Ekonomi
Vatandaşı çileden çıkartan ATM'lerde yeni dönem Pazartesi başlıyor. Aman işinizi sabaha bırakmayın
Niğde’de iki aile arasında silahlı kavga: 9 yaralı Yerel Haberler
Niğde’de iki aile arasında silahlı kavga: 9 yaralı
Ordu'da 200 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye akın etti Yerel Haberler
Ordu'da 200 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye akın etti
Kuşadası’nda tur teknesi battı Yerel Haberler
Kuşadası’nda tur teknesi battı
Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’de Dünya
Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’de
Aydın’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı Gündem
Aydın’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı