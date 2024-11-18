Gürcistan'da seçim gerilimi: Başkent Tiflis'te yolu kapatıp, çadır kurdular

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te seçim protestosu...Sokaklara inen muhalefet caddelerini ortasına çadır kurarak, araç trafiğine kapattı.

Gürcistan’da parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, Tiflis’te İlia Çavçavadze Caddesi’ni trafiğe kapatarak çadır kurdu. Göstericiler, hile iddialarıyla yeniden seçim talep ediyor.

MUHALEFET SOKAĞA İNDİ

26 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, başkent Tiflis’te parlamentonun önünde toplandı. Göstericiler, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla “Oyunu Geri Al” yazılı pankartlar taşıyarak yeniden seçim çağrısı yaptı. Protesto, muhalefetin liderliğinde İlia Çavçavadze Caddesi’ne taşındı. “Değişim İçin Koalisyon” seçim bloku liderleri, caddede çadırlar kurarak 24 saat boyunca burada kalacaklarını ilan etti.

Koalisyon liderlerinden Nika Gvaramia, barışçıl yöntemlerle Tiflis’in farklı bölgelerinde protestoların devam edeceğini açıkladı. Muhalefetin talepleri arasında seçimlerin yenilenmesi ve seçim komisyonunun tarafsız bir şekilde yeniden düzenlenmesi bulunuyor.

SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ

Gürcü Hayali Partisi, seçimlerde yüzde 53,93 oy alarak 150 sandalyeli parlamentoda 89 koltuk kazandı. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu’nun sonuçlarına göre bu galibiyetle parti, hükümeti kurma yetkisi elde etti. Ancak muhalefet partileri ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sonuçları hileli bulduklarını belirterek kabul etmedi.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin şeffaf bir ortamda demokratik şekilde yapıldığını savundu. Muhalefeti “ülkede istikrarsızlık yaratma” çabası içinde olmakla suçlayan Kobakhidze, yeni parlamentonun 25 Kasım’da göreve başlayacağını duyurdu.

TANSİYON DÜŞMÜYOR

Protestoların ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, muhalefetin kararlılığı dikkat çekiyor. Çadır eylemleriyle başlayan süreç, Gürcistan siyasetinde tansiyonun daha da yükseleceğine işaret ediyor. Göstericilerin barışçıl duruşu, uluslararası kamuoyunun gözünü bölgeye çevirdi. Muhaliflerin eylemleri sürerken, hükümetin nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.