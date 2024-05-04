Gürcistan'da sular durulmuyor. Son açıklama halkı çileden çıkarttı

29 Nisan'da, münzevi milyarder ve iktidardaki Georgian Dream adlı partinin onursal başkanı, sarayından inerek çıkarak halkın karşısına çıktı. Bidzina Ivanishvili, ülke için planlarını açıklamak üzere parlamentonun önünde sahneye geldiğinde kimse böylesi büyük olaylara neden olacak bir açıklama beklemiyordu.

Ivanishvili, yaptığı açıklamada yabancı ajan yasası ve LGBT propagandasını yasaklayan bir yasa tasarısı için mücadele etme sözü verdi. Batı'yı "küresel savaş partisi" olarak suçladığı konuşmasında hızını alamayan onursal başkan, yabancıların çıkarları için çalışan "köksüz' kişiler" olarak nitelendirdiği yerli eleştirmenlere karşı intikam tehdidinde bulundu. Muhalefet partilerinden demokrasi aktivistlerine kadar, uzun süredir Saakaşvili karşıtları da dahil olmak üzere, iktidar partisinin tüm eleştirmenlerini tanımlamak için kullanılan bir terim olan "Kolektif Ulusal Hareket'e katı bir siyasi ve hukuki karar verme" sözünde de bulundu.

Cesur bir samimiyet hamlesiyle, partisinin başlangıçta sivil toplumun peşine düşme motivasyonlarını doğru bir şekilde tanımlamakta tereddüt ettiğini belirtin Ivanishvili, muhalefetin medet umduğu yabancı eleştirmenleri, partisini iktidardan mahrum bırakabilecek "araçlar" olarak nitelendirdi.

Ivanishvili, Gürcistan'ın AB ve NATO'ya katılma hedefine sözde hizmet etti ve ülkenin 2030 yılına kadar "onuru" ve "egemenliği" bozulmadan AB üyesi olacağında büyük gayretler gösterdi. Ancak bunun ötesinde "Hükümetinin seçimler yoluyla demokratik olarak görevden alınmasının egemenliği, Batı'ya teslim etmek anlamına geleceğini ve buna müsamaha gösterilemeyeceği" şeklinde tepki çeken bir açıklamada bulundu.

Ivanishvili, hükümetinin şu anda dış politikadaki U dönüşüne kamuoyunu hazırlamak için açık bir çaba sarf ediyor. Örneğin, AB'nin beklediği kurumsal reformları vaat etmek yerine, Merkez Seçim Komisyonu ve mahkeme sistemini daha şeffaf ve kendi siyasi müdahalelerine daha az açık hale getirecek reformlardan koruduğu için elinin altındaki yasama çoğunluğunu muhafaza etmek için elinden geleni ardına koymuyor.

Ivanishvili son yıllarda sürekli olarak Batı'yı Gürcistan'a adaletsiz davranmakla suçluyor. Ivanishvili, AB ve NATO'yu tanımlarken, ülkeyi işgal etmeden önce yıllarca Ukrayna hükümetini nitelemek için aynı söylemi yani "savaş partisi"ni kullanan Vladimir Putin'in dilini taklit etmekle suçlanıyor. Bu iki seçilmemiş liderin ortak noktası artık sadece söylem benzerliğinden ibaret değil. Gürcistandaki iktidar partisi mensupları, 2003'teki Gül Devrimi ya da Ukraynalıların özgürlüklerini teslim etmeyi reddetmesi gibi, tahammül edemedikleri her Batılı ya da yerel oluşumun ya da otoriterliğe karşı her türlü halk direnişinin arkasında ABD'nin olduğu saplantısını paylaşıyorlar. Tiflis'in merkezinde haftalardır öfke ve kutlamanın dönüşümlü olarak yaşandığı, gençlerin öncülüğündeki protestolarla karşı karşıya kalan hükümetin halkın kitlesel öfkesini yatıştırmaya çalışması, bu yüzden hiç de olası görülmüyor.

Georgian Dream partisinin kurucusu, beklendiği üzere, partisinin Tiflis'te kendisine teslim etmek üzere kamu görevlerinden aldığı hükümet çalışanları da dahil olmak üzere kimseyi ikna etmeye yanaşmıyor. Ivanishvili, Avrupa'ya erişimi kaybetme ihtimali karşısında dehşete düşen genç seçmenleri yatıştırmak için tek bir kelime bile etmemesi batı kamuoyunda ciddi tepkilere neden oldu. Fakat her şeye rağmen Ivanishvili, bunun yerine, Gürcülerin batı yanlısı tercihlerinin batının onun artan otoriterliğini kabul etme istekliliğine bağlı olduğu yeni bir dış politikanın tonunu belirleme fırsatını kullanıyor.

Ivanishvili'nin verdiği kasvetli mesaja rağmen Gürcistan halkının umudu devam ediyor. Gürcü muhalefeti, özellikle de önceki hükümetle ilişkisi olmayanlar, ne kadar parçalı olursa olsun hala tutarlı ve uygulanabilir bir alternatif sunabilir. Batı'da Gürcü halkının müreffeh ve demokratik bir devlet kurma yönündeki samimi arzusunu desteklediğini iddia edenlerin, Ivanishvili'nin önerdiği rota değişikliğinin ülke üzerindeki sonuçlarını açıklığa kavuşturmak ve Ekim seçimlerinde kararlılıklarını her zamanki gibi güçlü bir şekilde göstermek için hala zamanları var.