Gürcistan’da toprak kayması

Gürcistan’ın Şovi kasabasında 11 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasında kayıp 25 kişi için arama kurtarma operasyonları sürüyor.

KAYNAK: İHA
Gürcistan’da toprak kayması

Gürcistan’ın Racha bölgesinde bulunan dağlık tatil beldesi Şovi’de şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, afetin ardından en az 11 kişi hayatını kaybederken, 25 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Yetkililer, bölgedeki 2 köprünün yıkıldığını ve yolların çamurla kaplandığını açıklarken, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Irakli Karseladze, köylerin çamur altına gömüldüğü Racha’da 200’den fazla kişiyi tahliye etmek için helikopterlerin konuşlandırıldığını ve kurtarma operasyonlarına katılmaları için bölgeye ek olarak gönderilen 150 kişilik ekiple birlikte toplam 400 kişinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

aw001987-06.jpg

aw001987-04.jpg

aw001987-01.jpg

aw001987-01-001.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Son Haberler
Breaking Bad'in yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti Magazin
Breaking Bad'in yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti
Adıyaman'da orman yangını Güncel
Adıyaman'da orman yangını
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 çocuk öldü. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı Güncel
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 çocuk öldü. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
İstanbul Valisi: Düzensiz göç gündemden çıkacak Güncel
İstanbul Valisi: Düzensiz göç gündemden çıkacak
Ekmek ve simide 6 ay içinde ikinci zam! Durmak yok zamlara devam Ekonomi
Ekmek ve simide 6 ay içinde ikinci zam! Durmak yok zamlara devam
'Ali Koç'a üzüleceği haberi vereyim' dedi ve açıkladı. Fatih Altaylı'dan flaş iddia Spor
'Ali Koç'a üzüleceği haberi vereyim' dedi ve açıkladı. Fatih Altaylı'dan flaş iddia
Japonya Norveç'i eledi. Çeyrek finale çıktı Spor
Japonya Norveç'i eledi. Çeyrek finale çıktı