Gürcistan'dan Türkiye mesajı

2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk rakibimiz Gürcistan'da, teknik direktör Willy Sagnol basın toplantısı düzenledi.

Play-Off oynadıkları için bazı oyuncuların günlük rutinlerine dönmelerinin zor olduğunu söyleyen Fransız hoca, "Sanki bir rüyayı yaşıyorlardı. Belli bir yerde bu rüyanın bitmesi ve tekrar odaklanmamız gerekiyor. Biz bunu oyuncularla kampın başından itibaren konuşmaya başladık. Şu anda oyuncular, bu turnuvaya katılmaya hazırlar" dedi.

Sagnol, Türkiye maçı için de şöyle konuştu: "Gürcistan söz konusu olduğunda, rakibin güçlü yanlarından çok fazla bahsedebilirsiniz. İlk maçımız olacak ama Türkiye'nin de ilk maçı. İki takım için de baskılı bir maç olacak. Oyuncularımız bunun için hazırlar. Bu mücadele için hazırız. Ancak Türkiye'nin güçlü yanlarından bahsedecek olursak, uzun süredir bu turnuvaya katılan bir takım. Teknik ve taktiksel olarak iyi bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Saha içinde ve saha dışında duruşları olan oyunculara sahip bir takım."

Türkiye'den herhangi bir oyuncuya önlem alıp almayacakları yönündeki soruya da Sagnol şu cevabı verdi: "Genellikle rakip takımla yorum yapmak istemem ve rakibin benim takımımla ilgili yorum yapmasını istemem. Ama bir şey söylemek gerekirse, Almanya'da oynadığı zamanlardan bu yana Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranı olduğumu söylemeliyim."