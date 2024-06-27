Gürcistan'ın mucizeyi nasıl başardığını açıkladı

EURO 2024’te millilerimizin de bulunduğu F Grubu’nda son maçlara gelinirken lider Portekiz’in yanında diğer 3 takımında adını son 16 turuna yazdırma imkanı bulunuyordu.

Grupta en avantajlı taraf millilerimiz olurken en dezavantajlı olan ise Gürcistan’dı. Çoğunluğa göre grubun en zayıf takımı olan Gürcüler grup lideri karşısında hem galibiyet almalı hem de Çekya ya kazanmalı ya kaybetmeliydi.

Bu zorlu tablo karşısında Gürcülerden kendileri adına harika bir başlangıç geldi.

Henüz karşılaşmanın 2. Dakikasında bir kontra atak sırasında savunma arkasına sarkmayı başaran Kvaratskhelia, Mikautadze’nin ara pasında hata yapmadı ve takımını öne geçirdi.

Gürcülerden gelen bu erken gol bir anda Çekya ve Türkiye’yi tehdit etmeye başladı.

İlk yarıda bu kadar erken gelen gol aslında her iki takımında ana planlarını görmeyi oldukça güçleştirdi.

Bir yanda bu skoru korumak için tamamıyla kapanan Gürcüler diğer yanda gol bulmak için daha da hırslanan Portekiz.

İlk yarıda kalan uzatmalar dahil 45 dakikada Portekiz rakip kaleyi tam 11 kez yoklarken müthiş bir defans yapmayı başaran Gürcistan zoru başardı ve ilk yarıyı önde kapattı.

Gürcülerin ilk yarıda koyduğu bu performans takıma cesaret vermiş olacak ki ikinci yarıda daha fazla açılan bir Gürcistan ikinci yarıya da ilk yarı gibi güzel başladı.

54. dakikada Lochosvili’nin ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazanan Gürcistan’da Mikautadze hata yapmadı ve fark ikiye yükseldi.

Gelen gol ile birlikte oyun yine ilk yarıda olduğu gibi Portekiz’in üstünlüğüne geçse de Gürcistan yine hata yapmadı ve maç 2-0 sona erdi.

Millilerimizin de Çekya karşısında galip gelmesi ile birlikte kendini 3. Sırada bulan Gürcistan adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Grubun en kötü takımı olarak gösterilen Gürcistan kader maçında grup liderini bu turnuvayı daha önce kazanan dünya yıldızları ile dolu olan Portekiz karşısında gol yemeyerek adeta mucizeyi başardı.

Gürcistan’ın başarısındaki bu sır