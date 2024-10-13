Gürcü gaziler silahlara sarıldı. 15 yıl sonra cepheye döndüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gürcü gaziler silahlara sarıldı. 15 yıl sonra cepheye döndüler

Gürcistan'ın Rus işgaline karşı koymasından on beş yıl sonra birçok Gürcü, Ukrayna'da Kremlin'e karşı savaşmak için silaha sarılıyor.

Ağustos ayında Gürcistan, Güney Osetya konusunda Rusya ile 2008'de yaşanan savaşın 15. yıldönümünü kutladı. Söz konusu savaşın gazileri şimdilerde Rusya'yla yeniden savaşmaya hazırlanıyor.

Beş gün süren Rusya-Gürcü Savaşı, 200'den fazla Gürcü askerinin ve 300 sivilin hayatına son vermesiyle neticelendi, yüzlerce aile Rus güçleri tarafından yok edildi. Rus işgali, binlerce insanı mülteci durumuna düşürdü.

Çatışmanın ardından Moskova, Abhazya ve Güney Osetya'nın ayrılıkçı bölgelerini “bağımsız” olarak tanıdı ve her iki bölgedeki askeri varlığını önemli ölçüde genişletti.

2008 savaşlarının pek çok Gürcü gazisi şu anda Ukrayna'da, ülkelerinin Rusya'dan bağımsızlığı için savaşmaya devam ediyor.

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