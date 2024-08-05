Güreşte 7-0'dan geri geldik kazandık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Güreşte 7-0'dan geri geldik kazandık

Milli güreşçimiz Enes Başar Paris'te tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Enes Başar, grekoromen stil 60kg eleme turunda Sırbistan'dan Georgij Tibilov'u 7-0 geriden gelerek 8-7 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları bugün başladı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcu Enes Başar, erkekler 60 kilo grekoromen stilde mindere çıktı.

Sırp güreşçi Georgij Tibilov ile karşı karşıya gelen Enes Başar, ilk yarısını 7-0 geride kapattığı müsabakadan 8-7'lik galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Milli güreşçi, son 16 turunda bugün Romanyalı Razvan Arnaut ile karşı karşıya gelecek.

img-285434-be9311-fdad17-2e6665-ca79f5-e86e6b.jpg

Son Haberler
Samsun’da bir genç boğulma tehlikesi geçirdi Yaşam
Samsun’da bir genç boğulma tehlikesi geçirdi
Isparta'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen savcı işletme sahipleri ve çalışanlarını gözaltına aldırdı Gündem
Gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen savcı işletme sahipleri ve çalışanlarını gözaltına aldırdı
AVEC Rent a Car (Replease) üçüncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi Ekonomi
AVEC Rent a Car (Replease) üçüncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi
Kabine toplantısı başladı Gündem
Kabine toplantısı başladı
Flaş.. Flaş.. Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulsun Gündem
Flaş.. Flaş.. Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulsun
Çocukların oyunu samanları yaktı Gündem
Çocukların oyunu samanları yaktı