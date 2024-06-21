Gürsel Tekin: Fiyatlar tırmanışta, yabancılar bile İstanbul’dan kaçıyor

Tekin, İstanbul'da kiraların son bir yılda ortalama %300 oranında artmış durumda. Bu artışı diğer büyük şehirlerle karşılaştırdığımızda oldukça yüksek. Ankara'da kiracılar ortalama %141'lik bir artışla karşılaşırken, Dubai'de kiralar %21 arttı, Tel Aviv'de ise %22 oranında geriledi. İstanbul'daki kira artışlarının bu şehirler arasında en yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Son beş yıldır çift hanelerde seyreden enflasyonun, İstanbul'u yabancılar için de pahalı bir şehir haline getirdiğini vurgulayan Tekin, 2024 yılında yapılan araştırmaya göre, İstanbul'un yabancı çalışanlar için en pahalı şehirler listesinde 55 sıra birden yükselerek 130. sıraya yerleştiğini söyledi. Bu yükselişle İstanbul'un hayat pahalılığının en çok arttığı şehirler arasında üçüncü sıraya yerleştiğini, bu alanda Afrika'nın başkentleri Akra ve Addis Ababa'nın ardından geldiğini ifade etti.

Gürsel Tekin, İstanbul'da sadece kiralar değil, diğer ürünlerde de dikkat çekici fiyat artışları yaşandığını belirtti. Örneğin, 12'li kutu yumurtanın fiyatı dünya ortalamasına göre iki kat artarak %48 oranında arttı. 1 litre zeytinyağının fiyatı ise dünya genelinde %58.6 oranında artarken, İstanbul'da bu oran %144.5 olarak kaydedildi. Bir fincan kahvenin fiyatı dünya ortalamasına göre 8.5 kat fazla artarak %134.8'e ulaştı. Saç kesimi fiyatlarının dünya çapında %12.6 artarken, İstanbul'da %98.3 oranında arttığını söyledi. 1 litre benzin dünya genelinde ortalama %20.3 artarken, İstanbul'da %109.3 oranında artış gösterdi. Kot pantolon fiyatları dünya genelinde %20.2, Buenos Aires'te %385, İstanbul'da ise %40 oranında arttı.

Yabancı çalışanlar için en pahalı şehirler listesinde Hong Kong'un ilk sırada yer aldığını belirten Tekin, Singapur'un ikinci sırada bulunduğunu, İsviçre'nin Zürich, Cenevre ve Basel şehirlerinin ise ilk beşi tamamladığını ifade etti. İstanbul'un, bu şehirler arasında hayat pahalılığı açısından önemli bir yükseliş göstererek dikkat çektiğini söyledi.

İstanbul'daki bu ekonomik zorlukların şehirde yaşayan yabancılar için de büyük bir mali yük oluşturduğunu belirten Tekin, artan fiyatların yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ve şehrin cazibesini ekonomik açıdan sorgulanır hale getirdiğini vurguladı. Gürsel Tekin, bu durumun hem yerli hem de yabancı tüm İstanbullular için büyük bir sorun teşkil ettiğini ve çözüm yolları bulunması gerektiğini belirtti.