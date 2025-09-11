Gürsel Tekin'den mahkeme kararına ilk açıklama!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmıştı. Ankara 3. Asliye Mahkemesi CHP'nin İl Kongresinin iptali davasını esastan reddetti.

Mahkemeden CHP İstanbul İl Başkanlığı kararı!

Karar sonrası kayyum heyetinin görevden alındığı CHP'li isimler tarafından iddia edilmişti. Konunun odağındaki kayyum Gürsel Tekin ise X hesabı üzerinden "görevimizin başındayız" diyerek iddiaları yalanladı.

Tekin'in açıklamaları şu şekilde;

"Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz.

Görevimiz psikolojik savaşlara cevap vermek değil; CHP’nin içindeki ayrılığı, kırgınlığı onarmaktır. Kirli medya algılarına değil, partimizin birliğine odaklandık. Sabırla, inançla… Geçmişimiz geleceğimizin teminatıdır."

— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) September 11, 2025

