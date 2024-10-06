Gürsel Tekin’den uyuşturucuyla ilgili çarpıcı istatistikler. 17 bin 293 kullanıcıya denetimli serbestlik

Gürsel Tekin, 2023’te 17.293 kullanıcının denetimli serbestlik kapsamına alındığı ve uyuşturucu bağlantılı ölümlerin hızla arttığına dikkat çekti. Tekin, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen suç gelirinin 8,7 milyar TL olduğunu açıkladı.

Tekin, uyuşturucu kullanımına ilişkin çarpıcı bilgiler verdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Fatih’te geçtiğimiz gün yaşanan korkunç olay, 19 yaşındaki Semih Çelik’in iki kadını vahşice katletmesiyle sonuçlandı.

Bu trajedi, yalnızca bireysel bir suç vakası değil, aynı zamanda toplumumuzun gençlerini yutan uyuşturucu bataklığının doğrudan bir sonucudur. Aylardır Türkiye’nin dört bir yanını dolaşıyor, sokak sokak gezip muhtarlarla, ailelerle görüşüyorum. Her gün aynı hikâyelerle karşılaşıyorum: Gençlerimiz göz göre göre bu batağa sürükleniyor ve bu mesele artık göz ardı edilemez bir hal aldı.

"UYUŞTRUCU KULLANIMI NEREDEYSE ORDUMUZUN 5 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE GENCİMİZİ ESİR ALMIŞ DURUMDA"

Türkiye’de uyuşturucu kullanımı, neredeyse ordumuzun asker sayısının beş katı kadar genci etkisi altına almış durumda.

Telegram gibi uygulamalar üzerinden sahte isimlerle siparişler veriliyor ve adeta eve ekmek ister gibi uyuşturucu temin edilebiliyor. Sokak başlarında çeteler uyuşturucu satışı yaparken, gençler ellerinde silahlarla çetelere katılıyor, neredeyse militan gibi hareket ediyor. ‘Kamikaze’ olarak adlandırılan tetikçiler, çeteler için insan hayatına kast ediyor. Artık iş çığırından çıkmış durumda. Bununla mücadele etmek için suç ve suçun sebepleriyle katı bir mücadeleye ihtiyaç var.

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Muhafazakâr iktidar, gençlerimizi de muhafaza etmek zorunda. 2024 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü, ancak dikkat çekici olan şey, milletvekili arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, bütçe görüşmelerinin büyük bir kısmı uyuşturucuyla mücadeleye odaklanmış olmasına rağmen, muhalefetin sunduğu tüm önergeler iktidar tarafından reddedildi. Yanılmıyorsam, uyuşturucuyla mücadele için bütçeye ayrılan ödenek sadece 50 milyon TL gibi son derece yetersiz bir rakam.

"TÜM ÜLKENİN ORTAK SORUNUDUR"

Uyuşturucu kullanımı artık toplumun küçük, mutlu bir azınlığının değil, tüm ülkenin ortak sorunudur. Bu meseleyle yüzleşmek zorundayız. Eğer bugün bu gerçekleri görmezden gelirsek, yarın toplum olarak çok daha derin yaralarla karşılaşacağız. Uyuşturucu bataklığına saplanan her bir genç, ülkemizin geleceğinden çalınmış bir umut demektir. Bu yüzden, hükümeti acilen daha etkili, kapsamlı ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede gerçek bir irade gösterilmediği sürece, bu tür trajediler ne yazık ki son bulmayacaktır."

UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ ÇARPICI İSTATİSTİKLER

2023 yılında 17.293 uyuşturucu kullanıcısı/bağımlısı denetimli serbestlik kapsamına alınmış

Yıllara göre uyuşturucu bağlantılı ölümlerin dağılımı şu şekildedir:

• 2021: 945 ölüm

• 2022: 1.027 ölüm

• 2023: 1.158 ölüm

Cinsiyete Göre Dağılım:

• 2021: Erkek 839, Kadın 106

• 2022: Erkek 912, Kadın 115

• 2023: Erkek 1.024, Kadın 134

Yaş Gruplarına Göre Dağılım (2023 yılı):

• 18-24 yaş: 93 ölüm

• 25-34 yaş: 438 ölüm

• 35-44 yaş: 373 ölüm

• 45-54 yaş: 187 ölüm

• 55-64 yaş: 59 ölüm

• 65+ yaş: 8 ölüm

Madde Türlerine Göre Dağılım (2023 yılı):

• Eroin: 421 ölüm

• Esrar: 32 ölüm

• Kokain: 26 ölüm

• Sentetik Kannabinoidler: 198 ölüm

• Fentanil: 87 ölüm

• Diğer Opiyatlar: 173 ölüm

• Metamfetamin: 115 ölüm

• MDMA/Ecstasy: 9 ölüm

• Diğer/Karma Madde: 97 ölüm

Bu istatistikler, madde bağlantılı ölümlerin son üç yılda istikrarlı bir şekilde arttığını ve özellikle 25-44 yaş aralığındaki erkekler arasında yoğunlaştığını gösteriyor.

Ayrıca, 2023 yılında bu merkezlere toplam 48.782 yeni hasta başvurusu olmuş.

Aktif olarak izlenen hasta sayısı 137.695'tir.

2023'te 6.853 hasta yatarak tedavi görmüştür.

Suç türlerine göre dağılım:

Uyuşturucu madde ticareti, imalatı, ithalatı, sevkiyatı gibi ağır suçlar 2023'te 27.415 olay

Uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak gibi hafif suçlar ise 217.723 olay olarak gerçekleşmiş.

Suç Gelirleriyle Mücadele:

2023 yılında uyuşturucu kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen suç geliri 8,7 milyar TL'dir.

Bu tutarın 2,1 milyar TL'si müsadere edilmiştir.

Müsadere edilen mal varlığı içinde 147 milyon TL nakit para, 215 taşınmaz, 975 taşıt bulunmaktadır.

Akaryakıt kaçakçılığı, sahtecilik ve etkin pişmanlıktan elde edilen gelirler dâhil toplam müsadere tutarı 3,4 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Trafikteki Uyuşturucu Kullanımı:

2023'te Trafikte uyuşturucu kullanımından 5.769 trafik kazası meydana gelmiş, 182 kişi hayatını kaybetmiştir.