Gürsel Tekin Sayıştay raporuna dikkat çekti: AKP üniversiteleri rant kapısı yaptı

Tekin, üniversitelerin asli görevlerinden uzaklaşarak adeta birer rant kapısına dönüştürüldüğüne dikkat çekerek, AK Parti'nin üniversiteleri kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarına hizmet eden kurumlar haline getirdiğini vurguladı.

Tekin, "Üniversiteler, ülkemizin bilim ve eğitim merkezleri olmalıydı. Ancak bugün gelinen noktada, AK Parti’nin kontrolündeki üniversiteler bilim üretmek yerine filim işler üretmeye başladılar. Billim yuvaları usulsüzlükler ve yolsuzluklarla gündeme geliyor.

Sayıştay raporlarında açıkça görüldüğü gibi, üniversiteler birer rant merkezi haline getirilmiştir. Erasmus fonlarıyla koltuk takımı alan, ihaleleri tek firmaya veren, bedelsiz taşınmaz devreden yönetimler, maalesef eğitim kurumlarımızın içine düştüğü çürümenin birer göstergesidir" dedi.

Batman Üniversitesi’nin Erasmus fonlarıyla mobilya alımına, Gazi Üniversitesi’nde yapılan 105 ihalenin 100’ünün tek bir firmaya verilmesine, Anadolu Üniversitesi’nin taşınmazlarını bedelsiz bir şekilde vakıflara devretmesine atıfta bulunan Tekin, bu olayların ülke yönetiminde ve özellikle eğitim alanında yaşanan çöküşün somut örnekleri olduğunu belirtti.

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"Yüzlerce yeni üniversite açmak, eğitim kalitesini artırmak yerine yolsuzluk kapıları açmıştır. Üniversitelerde yaşanan bu usulsüzlükler, gençlerimizin geleceğini çalmaktan başka bir şey değildir.

Bu durum, AK Parti’nin liyakatsiz kadrolarıyla üniversiteleri nasıl siyasetin arka bahçesi haline getirdiğinin en bariz kanıtıdır. Eğitimdeki bu çürümeyi durdurmak ve üniversiteleri yeniden bilim yuvaları haline getirmek için derhal harekete geçilmelidir” şeklinde konuştu.

Tekin, ayrıca üniversitelerde yaşanan bu skandalların, Türkiye’de eğitim sisteminin nasıl köreltildiğini ve siyasi rant uğruna gençlerin geleceğinin nasıl heba edildiğini gösterdiğini söyledi. "Üniversitelerimizin bu duruma getirilmiş olması, iktidarın eğitim sistemimize verdiği zararın bir yansımasıdır. Sayıştay raporları, üniversitelerin çürüme sürecine sokulduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tabloya karşı sessiz kalmak, eğitim ve bilim adına büyük bir ihanettir" ifadelerini kullandı.

Son olarak Tekin, bu tür usulsüzlüklerin üzerinin kapatılmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğinin altını çizerek, “gençlerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız ve bu yolsuzlukların takipçisi olacağız” dedi