Gürsel Tekin'den yeni paylaşım: Halkın kaderini değiştiren inanç

Türkiye'nin gündemine oturan CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınma kararı ile tartışmalar devam ediyor.

Başkanlığa atanan çağrı heyetinin başındaki isim Gürsel Tekin, dün polis eşliğinde CHP'nin Sarıyer'deki il başkanlığı binasına girdi. Polisin il binasında bekleyen ve kayyuma engel olmak isteyen vatandaşlara sert müdahalesi tepkilere neden oldu.

"BİR MÜCADELENİN SİMGESİ"

Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Tekin, CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümüne ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Bir milletin küllerinden doğduğu bir zaferin,

Bir halkın kaderini değiştiren bir inancın adı:

Cumhuriyet Halk Partisi.

9 Eylül sadece bir tarih değil;

Bir duruşun, bir umudun, bir mücadelenin simgesi."

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü polis koruması altında Sarıyer'deki il binasına girdi.

Vatandaşlar 7 Eylül akşamı il binasına giderek nöbete başlamıştı. Ancak burada da polisin müdahalesi ile karşılanmıştı.

Mahkeme kararında Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması hükmü yer aldı.

Gürsel Tekin'in binaya girmesinin hemen ardından İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini değiştirmişti. Mevcut İstanbul İl Başkanlığı'nın da CHP Genel Başkanı’nın çalışma ofisi olarak kullanılacağı duyurulmuştu. İl Başkanlığı'nın adresi ise Bahçelievler'deki ilçe binası olarak gösterilmişti.

