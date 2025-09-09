AKP'nin kalemşörü Selvi 'Tekin' planını deşifre etti! Dün gömdü, bugün övdü

Türkiye dün "baba evim", 'kucaklaşmaya geldim' açıklamasının ardından yüzlerce polisle İstanbul İl Binasına giren 'kayyum' Gürsel Tekin'i konuşuyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında "Gürsel Tekin görevine fiilen başlamış oldu." dedi.

GÜRSEL TEKİN'İ ÖVDÜ

Dünkü yazısında Tekin için "Partiniz mahkeme kapılarında mücadele ederken, belediye başkanlarınız cezaevindeyken mahkeme kararlarıyla CHP’nin başına geçmek ne demek? Siyaset bir günlük bir iş değildir. Mahkeme kapılarından ikbal koltuğu dilenmeyi doğru bulmam." diyen Selvi, bugün ise Gürsel Tekin'in il başkanlığı önünde yaptığı dünkü açıklamalarını güzelledi.

Saray’ın derin kulağı herkesi ters köşe yaptı! “Hayırdır” dedirten sözler...

"GÜRSEL TEKİN'İN CHP GENEL MERKEZİ'NE GİRMESİ KAÇINILMAZ OLUR"

Selvi'nin "Böylece Özgür Özel’in ‘CHP binasına giremeyecekler’ sözleri boşa düştü. Eğer 15 Eylül’de mahkeme mutlak butlan kararı verip Kılıçdaroğlu’nu yeniden göreve getirirse, bu kez CHP Genel Merkezi’ne girmesi de kaçınılmaz olur" değerlendirmesi " 'Tekin' planı deşifre oldu." yorumlarına neden oldu.

AKP'nin kalemşörü Selvi'nin "Gürsel Tekin başka bir pozisyonda olsaydı bu kez kahraman ilan edilirdi." ifadeleri dikkat çekti.

Abdulkadir Selvi’nin "Gürsel Tekin’e bak Kılıçdaroğlu’nu anla" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl binasının önüne saat 13.32’de geldi. Haliyle gergindi.

Tam 17 dakika süren bir açıklama yaptı. O sırada bardak ve su şişesi fırlatanlar oldu. Gürsel Tekin başına şemsiye tutarak önlemeye çalışan görevlilere, “İsterlerse kurşun atsınlar” diye engel olmamalarını istedi. Kayyum olmadıklarının altını çizdi. "Şikâyet edenler CHP’liler, taraflar CHP’liler, bizi önerenler CHP’li arkadaşlar. Biz kayyum değiliz, çağrı heyetiyiz" dedi. Her fani muhalif medyanın linçinden tadacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu için işleyen bu kural Gürsel Tekin için de işledi.

Gürsel Tekin, "Hiçbir arkadaşımı incitmeyeceğim ama bu cevap vermeyeceğim anlamına gelmez. Önümüzdeki günlerde bizim de söyleyeceklerimiz olacak" dedi. Gürsel Tekin’i eleştirenlerden biri de benim ama Gürsel Tekin başka bir pozisyonda olsaydı bu kez kahraman ilan edilirdi.

GERGİN BEKLEYİŞ

Gürsel Tekin il binasının önünde uzun bir süre bekledikten sonra saat 14.45’te CHP il binasına giriş yaptı. Bu sırada bazı CHP’liler tepki gösterdi. İl binasının içine girmesi kolay olmadı. Bir süre kapının içinde beklemek zorunda kaldı. Gürsel Tekin saat 15.02’yi gösterirken il binasının içine girmeyi başardı. İçeriye girildiğinde tepkilerin dozu daha da arttı. Ama Gürsel Tekin görevine başlamayı başardı.

15 EYLÜL’ÜN İŞARETİ Mİ?

Böylece Özgür Özel’in CHP binasına giremeyecekler iddiası çöktü. Bu durumda 15 Eylül’de mutlak butlan kararı çıkar, Kılıçdaroğlu yeniden göreve getirilirse CHP Genel Merkezi’ne girecek demektir."

Sosyal medyada Selvi'ye dünkü yazısını hatırlatan vatandaşlar 'Dün övdü bugün övdü' demekten kendini alamadı.