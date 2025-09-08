Gürsel Tekin'e yumruklu soru: Niye 5 bin polisle geldin?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük iddialarını “yaklaşık ispat” seviyesinde doğruladığı gerekçesiyle aldığı karar, parti içinde büyük yankı uyandırdı.

Mahkeme, kongrede seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetim ve disiplin kurulu üyelerini görevden alarak, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir kayyum heyeti atadı. Ancak, Hasan Babacan’ın daha sonra heyetten çekildiği biliniyor.

Kararın ardından CHP Genel Merkezi ve parti tabanından sert tepkiler yükselmiş, kayyum atamasının hukuki ve siyasi bir darbe girişimi olduğu iddia edilmişti.

Gürsel Tekin’in kayyum görevini kabul etmesi ise parti içinde tartışmaları daha da alevlendirdi.

AYTEKİN’DEN SERT ÇIKIŞ

Olay, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’i il binasında sert bir şekilde tepki gösterdi.

Aytekin’in, “5 bin polisle buraya gelinir mi?” diyerek masayı yumrukladığı anlar, parti içindeki gergin atmosferin bir yansıması olarak dikkat çekti. Aytekin’in bu sözleri, Tekin’in il binasına yoğun polis koruması eşliğinde gelmesine bir gönderme olarak değerlendirildi.

Aytekin, İstanbul İl Başkanlığı binasında kayyum Gürsel Tekin ile görüşmek için büyük uğraş verdiği bildirildi.

Gürsel Tekin il binasınada! Polis biber gazı müdahalesi ile içeriye girdi...

Polisin tüm koridorları sardığı il binasında uzun uğraşlar sonucu kayyum Tekin'i bulan Aytekin Tekin'le birlikte il binasında bulunan basın odasına geçti.

"GÜRSEL BAŞKAN 5 BİN KİŞİYLE BURAYA GELİNİR Mİ?"

Aytekin, direkt olarak "Nedir bu ya?" sorusunu yöneltmesi üzerine Tekin, "Bu işin tarafı biz değiliz" sözlerini kullandı.

Tekin, daha sonra "Beni bir dinle" demesine karşılık olarak Aytekin "Ben seni dinledim ağabey. Basın açıklamanı dinledim. Tarafı değilsiniz, şikayetçi değilsiniz vesaire." ifadelerini kullandı.

Aytekin'in daha sonra "Gürsel başkan 5 bin kişiyle buraya gelinir mi? 5 bin polisle buraya gelinir mi" diyerek masayı yumrukladığı görüldü.

Polis ordusuyla il binasına gelen Tekin, Aytekin'e "Tek başıma geldim ben buraya" dedi. Tekin ayrıca "Bu tamamen bizim inisiyatifimiz dışında gelişen bir olay" ifadelerini kullandı.