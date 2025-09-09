Gürsel Tekin’in minibüsünden ‘Aktrol’ çıktı! CHP yönetimine demediğini bırakmadı

CHP İstanbul Yönetimi'ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in il binasına geldiği siyah minibüs bir süre polis ablukasında beklemesi ile dikkatleri çekmişti.

Minibüsün içinde çekilen bir fotoğraf ise yeni bir soru işareti yarattı.

Minibüsten selfi paylaşan ve "Gürsel Tekin'in yanındayız" diyen Yusuf Aydın'ın CHP aleyhine binlerce paylaşım yapan, space odalarında CHP hakkındaki iddiaları tartıştıran bir aktrol olduğu ortaya çıktı.

Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yakın durduğu anlaşılan trolün paylaşımları çok şey anlattı.

7 Eylül Pazar günü yaptığı paylaşımda polisin müdahalesini önceden haber veren Yusuf Aydın'ın "Değerli arkadaşlar yarın CHP İstanbul il Başkanlığına gideceğiz! Mahkemenin verdiği karar gereği milletin emanetini geri alacağız! Bu gözü dönmüşlüğe karşı, kararlılıkla mücadele edenlere selam olsun… Şayet direnir ve çığırtkanlık yaparlarsa kolluk güçleri gereğini yapar müsterih olun!" sözleri dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i örgüt üyesi olmakla suçlamaktan çekinmeyen Aydın, Çelik'in paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda Özgür Özel'e de 'şizofren' dedi. Hakaretlerini sıraladığı ve abluka altındaki il binasına gelen CHP'lilere işlem yapılması gerektiğini ifade eden Aydın, Adalet Bakanlığı'nı etiketleyerek şunları söyledi:

"Sana da ! FETÖ’ye de ! Marjinallerinize de ! Ekrem’e de ! Özel denilen şizofrene de geçit yok! Adalet bakanlığı neyi bekliyorsunuz ? @adalet_bakanlik bu adamı ne zaman alacaksınız ?!"

CHP'YE DEMEDİĞİNİ BIRAKMAMIŞ

Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlenen eski İstanbul İl Başkanlığı Binası'nı Gürsel Tekin ile fethettiklerini düşünen Yusuf Aydın, önce "Ekremist tayfa ne yaparsanız boş. Geliyor gelmekte olan. Defolup gideceksiniz !" sonra "Ben bizzat Gürsel başkanın yanındaydım ! Ve vatanseverler de oradaydı ! Girdik aldık !" diyerek paylaşım yaptı.