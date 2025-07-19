Gürsu’da yeşil dönüşüm başladı

Gürsu Belediyesi AR-GE Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve ENHANCER Hibe Programı kapsamında ICMPD ve Avrupa Birliği desteğiyle kabul edilen "Sıfır Atıktan Sürdürülebilir Tarıma" projesinde önemli bir eşik aşıldı.

Hibe kurumunun uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen yerinde izleme ziyareti başarıyla tamamlandı. Yapılan değerlendirme sonucunda proje resmen başladı. Proje kapsamında, Kumlukalan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin meyve-sebze işleme süreçlerinden çıkan yıllık yaklaşık 300 tonluk organik atık, özel bir kompost makinesi ile organik gübreye dönüştürülecek. Bu dönüşüm hem çevre sağlığına katkı sunacak hem de yerel tarımda verimliliği ve sürdürülebilirliği artıracak.

Bursa'nın en verimli tarım alanlarından biri olan Gürsu Ovası'nda hayata geçirilen proje, sıfır atık yaklaşımıyla kimyasal gübre kullanımını azaltmayı, toprak sağlığını iyileştirmeyi ve karbon ayak izini düşürmeyi hedefliyor. Aynı zamanda organik gübre satışları ile kooperatife yeni bir gelir modeli kazandırılması da planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Biz bu projede Gürsu Belediyesi Tarımsal Araştırmalar Merkezi GÜRTAM olarak aktif destek sağlayacağız. Gürsu Belediyesi ve Kumlukalan Kooperatifi işbirliği ile yürütülecek bu örnek proje sayesinde sürdürülebilir tarım konusunda da çok önemli bir hamle yapmış oluyoruz. Kooperatifimize 104 bin EURO'luk bir hibe kazandırarak projelerimize bir yenisini daha eklemiş olduk" dedi.

Proje kapsamında, Suriyeli geçici koruma altındaki bireyler ve yerel halktan toplam 6 kişi istihdam ediliyor. Bu sayede hem nitelikli iş gücü artışı sağlanacak hem de sosyal uyum desteklenecek. Kooperatif, proje sonunda ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre) ve ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği) sertifikalarını alarak kurumsal kapasitesini artıracak ve uluslararası pazarlara erişimde rekabet gücünü yükseltecek.