Gürültü kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Güngören’de iki aile arasında gürültü nedeniyle yaşanan tartışmada ortalık bir anda karıştı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Gürültü kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Güngören Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aynı binada altlı üstlü oturan iki komşu arasında uzun zamandır tartışma çıkıyordu. Yaşanan tartışma dün bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sonucunda ailelerden biri diğer ailede bulunan baba ve oğlunu feci şekilde darp ederek bıçakladı. Olay yerine gelen iki polis memuru da kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı.

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralananlar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Dehşet anları kameraya da yansıdı. Kavga ve şahsın bıçaklanma anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki kişi bir şahsı feci şekilde darp ederek bıçaklıyor. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri ise saldırganlara biber gazıyla müdahale ediyor .

Kavganın olduğu sokaktaki bir iş yerinde çalışan Şevket Birtaş, "Biz teravih namazından geldiğimizde burada olay yeri inceleme ekipleri vardı. Gürültü yapan komşular arasında anlaşmazlık olmuş. Geldiğimde sadece polis vardı olay bitmişti. Yaralıların da olduğu söyleniyor. Bıçaklı kavga olmuş. Kahvenin orada yaralı var dediler. Birbirlerini bıçaklayan 3-4 kişi yaralanmış. 2 polisin de yaralandığı söyleniyor" dedi.

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