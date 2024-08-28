Gürültü yapan çocuğu pompalı tüfekli vurdu

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

Olay, Şahinbey'in Güzelvadi Mahallesi'nde gerçekleşti. Anlatılanlara göre 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.

Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak ortadan kayboldu. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.