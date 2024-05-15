'Gürültü yapmayın' diye uyardığı için vurulmuş, o anlar kamerada

Talihsiz adamın, gürültü yapan gençleri uyardığı için vurulduğu öğrenildi.

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629/4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde bulunan Orhan Ö. ile sokaktaki gençler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından gençlerden biri veya birkaçı tabancayla ateş açtı.

Üç çocuk babası Orhan Ö., karnına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Orhan Ö., ağabeyi S.Ö. tarafından otomobille Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Orhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, merdivenlerde bulunan iki kişiden birinin Orhan Ö.'ye doğru ateş ettiği ve ardından iki kişinin merdivenlerden yukarı doğru kaçtığı görüldü.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ, KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen M.M. (23) ve M.H.’yi (28) aynı gün yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın, Orhan Ö.’nün gürültü yapan M.M. ve M.H.’yi uyarması üzerine çıktığı, tartışma ve laf dalaşının ardından tabancayla ateş edilmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.M. tutuklanırken, M.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.