Namaz kılmadan önce kişinin namaz abdestini ve sonra cünüplük durumuna göre gusül abdesti alması gerekiyor. Gusül abdestinin namaz abdestine göre daha farklı farzlar vardır. Buna göre gusül abdestinin doğru olarak nasıl alındığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gusül abdesti farzları neler? Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdestinde tüm vücut belirli bir kurala göre temizlenmesi gerekmektedir. Gusül abdesti namaz abdestine göre daha farklı olması nedeniyle gusül abdestinin nasıl alınacağı merak ediliyor. Peki, Gusül abdesti nasıl alınır?

GUSÜL (BOY) ABDESTİ NASIL ALINIR?

1. Gusül almadan önce besmele çekmeniz gerekmektedir. Euzü Besmele çektikten sonra gusül abdesti almaya başlayabilirsiniz. Gusle besmele çekerek başlamak oldukça önemlidir. Zaten İslam'da her işin başlangıcında besmele bulunmaktadır.

2. Öncelikle ellerden başlayarak vücudun avret yerleri iyice yıkanır. Tüm vücut temizlenerek pislikten arındırılır. Bu aşamada iyice temizlendiğinizden emin olmalısınız. Guslün amacı vücudu iyice temizlemektir. O yüzden vücudu kirden düzgün bir şekilde arındırdığınızdan emin olmalısınız.

3. Besmele çekip 'Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya' diyerek abdeste başlanır.

4. Öncelikle normal namaz abdesti gibi abdest alınır. Bunun için ağza üç kez su alınarak gargara yapılır, ardından buruna üç kez su çekilir ve burun temizlenir.

5. Önce başa sonra sağ omuza ve ardından sol omuza 3 defa su dökülür. Omuzlar iyice yıkandıktan sonra tüm vücut tekrardan yıkanır. Böylelikle gusül abdesti alınmış olur.

GUSÜL ABDESTİNİN FARZLARI NELER?

Gusül abdestinin farzları mezheplere göre küçük değişiklikler göstermektedir. Benzer yanları olan bu farzları mezheplere göre öğrenmenizde fayda vardır.

Hanefî mezhebine göre:

1- Ağız içinin yıkanması,

2- Burnun içini yıkamak,

3- Vücudun her tarafını yıkamak.

Mâliki mezhebine göre:

1- Niyet etmek,

2- Bedeni yıkamak,

3- Delk etmek,

4- Muvalat,

5- Saçları hilâl etmek.

Şâfiî mezhebine göre:

1- Niyet etmek,

2- Bedenin her tarafını iyice yıkamak.

Hanbelî mezhebine göre: Hanbeli mezhebinde guslün farzı birdir ve oda vücudun tamamını yıkamaktır. Buna göre gusül de diğer unsurlarda bunun içinde bulunmaktadır. Yani Hanbeli'de guslün farzları şöyledir;

1- Niyet,

2- Besmele,

3- Bedenin her yerini yıkamak,

4- Ağız içinin yıkanması,

5- Burnun içini yıkamak.

​​​​​​Gusül abdestinin alınışında mezheplere göre ufak değişiklikler olsa da amaç her zaman aynıdır. Guslün başlıca amacı ibadet etmeden önce temiz bir vücuda kavuşmaktır. Bu sayede kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz. İslam’ın temeli olan temizlik konusu guslün başlıca unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam’ı en doğru haliyle yaşamak için her zaman temiz olmaya özen göstermelisiniz.